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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağı, Bakan Koca'nın toplantının ardından açıklama yapacağı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 17.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacağı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

 

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