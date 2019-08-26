“Koruyucu hekimlik ciddi maliyet avantajı sağlar”

26 Ağustos 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – Ankara merkezli Miadent Ağız ve Diş Sağlığı merkezi Tıbbi Direktörü Şener Tan, Türkiye’de düzenli diş hekimine gitme sıklığının binde 9 Avrupa’da ise yüzde 5 seviyesinde olduğunu belirterek, “35-44 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 90’ında en az bir tane diş eksikliği var” dedi.

Diş Hekimi Şener Tan, bireylerin dişlerini koruması ve düzenli kontrolün sağlık yanında mali olarak da avantaj sağladığını vurgulayarak, “Gelişmiş ülkelerde bu kadar çok çürük ve dişsizlik olmamasının sebeplerinin en büyüğü koruyucu diş hekimliği dediğimiz daha işin başlamadan çözülmüş olması. Daha çürümenin ilk aşamasında fark edilmesi, doğal olarak maliyeti, ihtiyaçları, iş yükünü azaltıyor ama bizim ülkemizde diş ağrıyana kadar hatta diş son noktasına gelene kadar gidiyor. Gittikten sonra da işte oraya diş koymak için implant yapmanız gerekiyor. Bir dişi dolgu ile kurtarmanın maliyeti yaklaşık 200 TL ise implant ile kurtarmanın maliyeti 3500 TL. Arada çok ciddi bir fark var” bilgisini verdi. Diş hekimliğinde bireylerin kendi dişlerinin korunmasının öncelikli olduğunu hatırlatan Şener Tan, kanal tedavisi ve benzeri yöntemlerle tedavinin öncelikli olduğunu, bunun da çürümenin ilk aşamasında fark edilmesinin büyük maliyet avantajı sağladığını vurguladı.

Türkiye’de genel olarak dişsizlik oranının yüksek olması nedeniyle, implanta yönelik talebin de gelişmiş ülkelere kıyasla, göreli olarak daha fazla olduğunu belirten Şener Tan, burada da kalitesiz ürün sorunu bulunduğunu belirtti.

Tüketicilerin implant tedavisi alıyorsa, takılacak implantın LOT numarasını internetten kontrol etmesini, ulusal bilgi bankasına kayıtlı olup-olmadığını sorgulamasını tavsiye eden Diş Hekimi Şener Tan, kalitesiz bir implant uygulamasının bireyler açısından sağlık riski, ülke açısından da mali kayıp anlamına geldiğini vurguladı.

Şener Tan, implant ithal eden firmaların güvenilirliğinin de önemli olduğunu hatırlatarak, kısa süreler ithalat yapıp sonra da faaliyetini durduran firmalardan alım yapılması halinde, her biri özel yapım olan ara parça temininin ciddi sorun olduğunu kaydetti.