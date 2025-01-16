Küçük kızın midesinden çıkan doktorları bile şaşırttı! Kuyruğu da var...

Mide ağrısı, kusma, az yeme gibi semptomlar gösteren Nepalli 4 yaşındaki çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Katmandu Tribhuvan Üniversitesi Tıp Enstitüsü'ndeki doktorların ameliyata aldığı kızın midesinden, tüy yumağından oluşmuş, kuyruklu bir kitle çıkarıldı. Saç yeme alışkanlığı olduğu öğrenilen çocuğun midesindeki kitlenin, bu alışkanlık sonucu oluştuğu anlaşıldı.

The Mirror'da yer alan habere göre 4 yaşındaki çocuğun olaydan önceki iki hafta boyunca saç yeme alışkanlığını artırdığı belirtildi. Rapunzel sendromu adı verilen rahatsızlık nedeniyle saç yediği ve tüylerle ilgili zihinsel bozuklukları içeren trikotillomani ve trikofaji açısından düzenli psikiyatri tedavisi alması önerilen çocuğun ameliyat sonrasında bir daha hastaneye getirilmediği açıklandı.