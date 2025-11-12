Lisansı olmayana hastane açma izni verilmeyecek

Yö­netmelikte, düzenlemenin ama­cı, “Sağlık Bakanlığının plan­lamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel ki­şilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisansla­ra ilişkin usul ve esasları belirle­mektir” olarak özetlendi.

Amaç sektörü düzenlemek

Yönetmelik, sağlık kuruluşla­rının artık istenildiği gibi açıl­masını engellemeyi ve belirli sa­yıda lisans satışı ile sektörü dü­zenlemeyi amaçlıyor.

Devir hakkı olmayacak

Devlet, belirli sayıda sağlık hizmeti lisanlı oluşturacak ve bu lisansları devredilemeyecek. Li­sanslar açık artırma ile verile­cek, özel bir mülkiyet ve hak gi­bi başkasına da aktarılamaya­cak. Hastane satılsa bile lisansın devredilmesi mümkün olmaya­cak. Yeni hastane kurmak iste­yen ihaleye girerek lisans almak zorunda olacak. Yönetmeliğe gö­re, Sağlık Bakanlığı her yıl sağlık tesisleri için planlama ilan met­ni yayınlayacak ve kaç adet lisans verileceği duyurulacak.

Yönet­meliği göre, lisans üzerinde kaç yıl geçerli olduğu belirtilecek, Yönetmelikte ayrıca, “Lisans verilmesi tek başına özel sağlık kuruluşu açma ve işletme hak­kı vermez. Lisans sahibi, lisans alınan alanlarda ilgili mevzua­tı kapsamında ruhsat veya faali­yet izni almak zorundadır” da de­nildi. Yani lisans, sağlık kurulu­şu ruhsatı anlamına da gelmiyor. Lisans başvurusu için, sağlık ala­nında suç kaydının bulunmama­sı gerekecek.