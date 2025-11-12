Lisansı olmayana hastane açma izni verilmeyecek
Sağlık hizmetleri lisans yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre artık herkes hastane açamayacak. Hastane gibi sağlık kuruluşlarının açılışı için artık lisans gerekecek ve bu lisanslar ihale ile verilecek.
Yönetmelikte, düzenlemenin amacı, “Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir” olarak özetlendi.
Amaç sektörü düzenlemek
Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının artık istenildiği gibi açılmasını engellemeyi ve belirli sayıda lisans satışı ile sektörü düzenlemeyi amaçlıyor.
Devir hakkı olmayacak
Devlet, belirli sayıda sağlık hizmeti lisanlı oluşturacak ve bu lisansları devredilemeyecek. Lisanslar açık artırma ile verilecek, özel bir mülkiyet ve hak gibi başkasına da aktarılamayacak. Hastane satılsa bile lisansın devredilmesi mümkün olmayacak. Yeni hastane kurmak isteyen ihaleye girerek lisans almak zorunda olacak. Yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı her yıl sağlık tesisleri için planlama ilan metni yayınlayacak ve kaç adet lisans verileceği duyurulacak.
Yönetmeliği göre, lisans üzerinde kaç yıl geçerli olduğu belirtilecek, Yönetmelikte ayrıca, “Lisans verilmesi tek başına özel sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı vermez. Lisans sahibi, lisans alınan alanlarda ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadır” da denildi. Yani lisans, sağlık kuruluşu ruhsatı anlamına da gelmiyor. Lisans başvurusu için, sağlık alanında suç kaydının bulunmaması gerekecek.