L'oréal'den o krem için toplatma kararı! İşte gerekçesi...

Türkiye’de de en çok tercih edilen kozmetik markalarından biri olan L’Oréal, ‘Acne Spot Treatment’ kremlerini ABD’de toplatma kararı aldı.

La Roche-Posay markası altında satılan bir ürün olan Effaclar ‘Duo Akne Leke Tedavisi’ benzoil peroksit içeriyor.

Belirli durumlarda, örneğin yüksek sıcaklıklara veya UV ışınlarına maruz kaldığında, bu bileşen kanserojen benzene dönüşebiliyor.

La Roche-Posay’den gelen açıklamada, şirketin La Roche-Posay'in Effaclar Duo Akne Leke Tedavisi’ kreminin bir partisinde eser düzeyde benzen bulduğunu söyledi.

La Roche-Posay Sözcüsü “Bu eser seviyeler bir güvenlik riski oluşturmasa da en yüksek kalite standartlarını korumaya kararlıyız. Bu nedenle, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın koordinasyon içinde, proaktif olarak Effaclar Duo'nun mevcut formülünün kalan sınırlı birimlerini perakendecilerden kaldırmaya karar verdik” dedi.

L'oréal Türkiye'den açıklama

L'Oréal'den yapılan sözlü açıklamada "ABD’de ilgili kamu kuruluşu FDA’in düzenlemelerine uygun olarak Benzoyl Peroksit (BPO) akne ürünleri sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmaktadır. Türkiye'deki ürünlerin içeriğinde Benzoyl Peroxide (BPO) bulunmamaktadır" denildi.