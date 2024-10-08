Marburg virüsü alarmı! Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi bulunuyor mu?

Almanya’da bir Ruanda vatandaşının Marburg virüsü taşıdığı iddiası üzerine Hamburg Merkez Tren İstasyonu’nun boşaltılması dünyada alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Söz konusu kişilerin testleri negatif çıksa da Marburg virüsü gündemdeki yerini aldı.

Bu gelişme üzerine Türkiye dahil dünyada Marburg virüsü merak konusu oldu ve insanlar “Marburg virüsü nedir”, “Marburg virüsünün belirtileri neler”, “Marburg virüsünün tedavisi var mı”, “Marburg virüsü ölümcül mü” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Ebola virüs ailesine ait olan Marburg virüsü Ruanda’da yayılıyor ve bugüne kadar 11 kişinin ölümüne yol açtı. Doğu Afrika’da bulunan Ruanda salgın yaratan virüs ölümcül ve hayli bulaşıcı.

ABD taramalara başlıyor

ABD sağlık yetkilileri Ruanda'dan gelen yolcuları Ebola'ya benzer ciddi bir enfeksiyon olan Marburg virüsü belirtileri açısından taramaya hazırlanıyor.

“Ekim ayının ortasından itibaren, son 21 gün içinde Ruanda'da bulunmuş olan havayolu yolcularının ABD’ye seyahatleri şı üç havaalanından birine yönlendirilecek: Chicago O'Hare, New York'taki JFK ve Virginia banliyösündeki Washington Dulles."

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (CDC9 göre Marburg virüsün bulaştığı kişiler, virüse maruz kaldıktan iki ila 21 gün sonra semptom göstermeye başlayabilir.

Marburg virüsünün nasıl yayılıyor?

Marburg, Ebola gibi hemorajik ateşe ve iç kanamaya neden olan bir virüstür. Ebola gibi, kan ve meni de dahil olmak üzere vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılır. Tedavisi ya da aşısı yoktur.

Marburg virüsü ölümcül mü?

En az 12 kişi, yani vakaların neredeyse dörtte biri hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkabiliyor.

Marburg virüsünün belirtileri nelerdir?

Marburg virüsünün belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı, döküntü, kilo kaybı, sarılık, bilinç bulanıklığı, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı, ishal, kusma, mide ağrısı ve açıklanamayan kanama veya morarma bulunuyor.