Market raflarında 'zayıflama iğnesi' etkisi: 204 TL'den satacaklar

İngiltere’de hızla artan zayıflama iğnesi kullanımı, perakende raflarını da dönüştürüyor.

Ülkenin önde gelen market zincirlerinden Co-op, GLP-1 kullanan tüketiciler için özel olarak geliştirilen, küçük porsiyonlu ve besin değeri yüksek yeni “Good Fuel” hazır yemek serisini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Porsiyon küçük, besin değeri yüksek

Yeni seri, özellikle iştahı azalan tüketiciler düşünülerek geliştirilen dört adet mini öğünden oluşuyor. Her biri 250 gram olan ürünler; yüksek protein, lif içeriği ve günde beş porsiyon sebze-meyve hedefinin en az bir kısmını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Araştırma şirketleri IGD ShopperVista NielsenIQ verilerine göre, Temmuz 2025 itibarıyla İngiltere nüfusunun yüzde 3’ü, yani her 30 kişiden biri, bir tür zayıflama iğnesi kullanıyor. Co-op, bu değişimin tüketici alışkanlıklarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

Tanesi 3,50 sterlin (204 TL) fiyatla satılacak mini öğünler, dünya mutfağından esinlenen tarifler sunuyor. Menüde; balkabağı, bakliyat ve tahıllardan oluşan vejetaryen seçeneklerin yanı sıra tavuklu köriler ve makarna çeşitleri de bulunuyor.

"Sağlıklı tabak" seçeneği

Co-op Perakende Ticaret Direktörü Nicole Tallant, tüketicilerin sağlığa yaklaşımının değiştiğini belirterek, lezzetli olduğu kadar fonksiyonel ürünlere yönelimin arttığını vurguladı. Tallant, daha küçük porsiyonlarla aynı kaliteyi sunmanın bu yeni serinin temel hedefi olduğunu söyledi.

Good Fuel markası yalnızca mini öğünlerle sınırlı değil. Seri kapsamında ayrıca yüksek proteinli, yavaş salınan karbonhidratlar ve bağırsak dostu lifler içeren tam porsiyonlu beş farklı “sağlıklı tabak” seçeneği de yer alıyor. Co-op üyeleri, bu ürünlerden ikisini 6 sterline (350 TL), üye olmayanlar ise 6,50 sterline (380 TL) satın alabilecek.

Sağlıklı ve besin yoğun ürünlere yönelim yalnızca Co-op ile sınırlı değil. Yakın zamanda Marks & Spencer da kalori takibi yapan tüketicilere yönelik lif, vitamin ve mineral açısından zengin yeni bir ürün serisini duyurmuştu.