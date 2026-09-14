Marketlerde yeni dönem: Domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler yasaklandı

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Gıda ürünlerinin içeriği ve etiketlenmesine ilişkin kurallar değişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 2011 tarihli eski yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelikle domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin gıda ürünlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yasak yalnızca aroma vericileri kapsamıyor. Aroma verme özelliğine sahip gıda bileşenleri ile bunların üretiminde kullanılan domuz ve böcek kaynaklı materyaller de yasak kapsamına alındı. Yönetmelik hükümlerine uymayan aroma maddeleri ve bu maddeleri içeren gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.

10 aroma maddesi için tarih 31 Aralık 2026

Düzenlemede 10 özel aroma maddesi için kademeli yasaklama takvimi de belirlendi.

FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlu aroma maddelerinin 31 Aralık 2026’dan itibaren piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı durdurulacak.

Bunun yanında FL 05.062 ve FL 05.099 kodlu iki aroma maddesinin kullanımı tamamen yasaklanmadı; bu maddeler yalnızca belirli gıda kategorilerinde kullanılabilecek.

Etiketlerde “doğal” yazmak için yüzde 95 şartı

Yönetmeliğin dikkat çeken bir başka bölümü gıda etiketlerini ilgilendiriyor. Aroma vericilerin etiketinde “doğal” ifadesinin kullanılabilmesi için yeni bir kriter getirildi.

Buna göre kullanılan bileşenlerin ağırlıkça en az yüzde 95’inin etikette belirtilen kaynaktan elde edilmiş olması gerekecek.

Marketlerdeki mevcut ürünlere ne olacak?

Gıda işletmelerine yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Aralık 2026’ya kadar geçiş süresi tanındı.

Bu tarihten önce üretilen veya piyasaya sunulan ürünler ise hemen raflardan kaldırılmayacak. Söz konusu ürünlerin raf ömürleri dolana kadar satışına devam edilebilecek.