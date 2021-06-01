Tüm ülkelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) süreci ile birlikte maskeler hayatımızın bir parçası olurken, vatandaşlar hayatın normale ne zaman döneceğini ve maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağını araştırıyor.

Tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme hamleleri başlarken, bu adımlar 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklanmıştı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecine ve maske zorunluluğuna dair atılacak adımları anlattı.

Toplumsal bağışıklık bekleniyor

Bakan Koca açıklamasında, "Aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz" dedi.

Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Aşı olanların maske takmaması gibi bir uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine konuşan Koca, "Yaygın aşılama yapılmadıkça biz maske takılmamasını önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir; fakat o, bağışıklıktan sonra. Erken dönemde biz halen bütün aşıların bulaşılırlığı önlediğinden emin değiliz. BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde bulaşılırlığı önlediğini Uğur hoca söylemişti; ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak" ifadelerini kullandı.

Maske takmak kişisel tercih olacak

Eylül ayında normalleşmenin hedeflendiğini ifade eden Bakan Koca, toplumsal bağışıklığın oluşması ile maske zorunluluğunun kaldırılabileceğini söyledi. Birçok insanın yine maske takmak isteyeceğini söyleyen Koca, "Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.