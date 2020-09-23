Mavi Köy, yılda 5 bin çocuğa diyabet eğitimi verecek

23 Eylül 2020

KÜBRA OĞURLU

Türkiye Diyabet Vakfı tarafından bağışlarla, Şile Doğancılı Köyü’nde kurulan Mavi Köy Diyabetle Yaşam Merkezi’nde, yaz aylarında çocuk ve gençlere yönelik Diyabet Kampları düzenlenecek. Kış aylarında ise kan şekeri kontrolünde tip 2 diyabet hastalarının konaklayabileceğini söyleyen Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, Diyabet kamplarında diyabetli çocuk ve gençlerin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Diyabet Vakfı’nın 1996’dan beri 21 diyabet kampı ile yaklaşık bin 200 tip 1 diyabetli çocuk, genç ve aileyi Diyabet konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, “Bugüne kadar farklı tesislerde gerçekleştirilen diyabet kampları 2019 yılı itibariyle Mavi Köy Uluslararası Diyabetle Yaşam Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Mavi Köy Diyabetle Yaşam Merkezi, altyapısı ve hizmet anlayışı ile uluslararası standartlara göre düzenlenmiş bir tesis. Şile Doğancılı Köyü’nde yer alan tesis, yılda 5 bin çocuğa diyabet eğitimi verme kapasitesine sahip” diye konuştu.

İlk eğitim, 50 diyabetli kadına verildi

Tesisin yaklaşık 8 yıllık bir mücadele sonucu tamamen bağışlarla kurulduğunu dile getiren Yılmaz, “Tesiste 3 blok, 1 oditoryum, spor alanları, yüzme havuzu, derslikler, müzik odası, diyabet rejimine uygun bir restoran ve konaklama odaları mevcut” dedi. Yılmaz, İstanbul Şile Doğancılı Köyü’nde bulunan Avrupa’nın en büyük Diyabet Eğitim ve Yaşam Köyü’ndeki ilk eğitimin, Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen 50 diyabetli kadına verildiğini ekledi.

Mavi Köy’ün yılda 5 bin diyabetliye bir hafta konaklamalı hizmet edecek kapasitede olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu köy şu anda Avrupa'nın en büyük tatil köyü. Bu köyün iki kuruluş amacı var. Birincisi diyabetli gençler ve çocuklara diyabetle yaşamayı öğretmek. Burada verilen eğitimlerde, diyabet alanından farklı uzmanlar hem diyabette acil durum yönetimi hem de diyabetin günlük olarak aile içinde yönetilmesi konusunda bilgiler veriyor. Bu süreç okulların kapanışından ve açıldığı döneme kadar sürüyor. Daha sonraki süreç de tip 2 diyabetli dediğimiz yaşlı, erişkin gruplar için olacak. Kış döneminde de onları alacağız.”