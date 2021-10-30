Maxicells, 550 milyon euro yatırımla yerli plazma üretecek

Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacak ‘Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi’ kapsamında Türkiye’nin ilk dünyanın ise 13’üncü plazma ürünleri tesisinin temeli atıldı. İstanbul Silivri’de 172 bin metrekarelik alanda kurulacak Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Tesisin temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi: “Bugün de 550 milyon avro yatırım değerine sahip plazma üretim tesisinin temel atma töreniyle karşınızdayız. Yaklaşık 66 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesis, 172 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12 merkezde üretilen, maalesef Türkiye’de üretimi daha önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek. Yani bu fabrika dünyada bu alandaki 13. tesis olacak. Üretime geçtiğinde 450 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye’den her yıl yurt dışına ödenen 1,2 milyar liralık rakamın yurtiçinde kalmasını sağlayacak. Plazma ürünlerindeki en önemli husus olan kan tedariki konusu da Türk Kızılay’ı ile yapılan anlaşma neticesinde çözülmüş olacak. Tam kan bağışından elde edilen ancak kullanılmayıp çöpe giden plazmalar bu fabrikada değerlendirilecek.”

“Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacak yatırımın temelini atıyoruz”

Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı ise, “Türkiye’nin ilaçta yerlileşme hamlesi adına, sağlıkta dışa bağımlılığımızı azaltacak dev bir yatırımın temel atma töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu heyecanımıza ortak olmak üzere buraya geldiğiniz, yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ağustos 2018'de SGK ile Maxicells arasında imzalanan ‘Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi Sözleşmesi’ kapsamında çalışmalarına başladığımız bu dev ve stratejik projemiz, ilk gün ki azim ve inançla devam etmektedir. Bugün aramızda bulunan ve ağırlamaktan gurur duyduğumuz dünyanın önde gelen teknoloji firmaları, BIOTEST AG ve Camengineer ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” diye konuştu.

Yıllık 6 milyar TL tasarruf edilecek

Üretim tesislerinde kan ürünleri antikor yetmezliği, hemofili ve kalıtımsal bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisi ile ağır cerrahi operasyonlar sonrası eksilen kan bileşenlerinin takviyesinde kullanılan ilaçları üretmek ve hasta sahiplerine ulaştırmak için çalışmalar yapılacağını anlatan Kazancı, “550 milyon euroluk yani yaklaşık 6 milyar TL üzerinde olan bu yatırım hızla yükselmeye başladı. 172 dönüm üzerine, 15 bin metrekare oturumlu, toplam 66 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak olan üretim tesisimizde ilk etapta 400-450 kişi istihdam edilecektir. Bu yatırım tamamlandığında ise tesisimiz kendi alanında Türkiye’de ilk, dünya da ise 13’üncü tesis olacaktır.” dedi.

Silivri’de kurulacak olan tesiste içerik olarak 625 bin litre kapasiteli bir tesis planlandığını belirten ve sonrasında bu tesisi 1 milyon litre kapasiteye çıkabilecek şekilde planladıklarını kaydeden Kazancı, “Tesisimizin yapımı sürerken makine ve teçhizatımızı da üretime geçirerek 2023 sene sonunda üretim bandından çıkarmayı planlamaktadır. Tesisimiz üretime geçtiğinde yıllık 6 milyar TL tasarruf sağlamış ve cari açığa da büyük bir darbe vurmuş olacağız. Önceliğimiz iç piyasanın ihtiyacını karşılayarak sonraki aşamalarda bu ürünlerimizi dünyaya ihraç etmektir.” dedi.