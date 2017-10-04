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Meclis çölyak hastalığını araştıracak

Meclis Araştırma Komisyonu, çölyak hastalığının araştırılması için çalışma takvimini belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.

Meclis çölyak hastalığını araştıracak
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Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanlığındaki ilk toplantıda çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi, komisyona davet edileceklerin tespiti konuları ele alındı.

Başkan Tamer, 3 aylık bir süre bulunduğunu, eksik kalan husus olursa 1 aylık ek süre isteyebileceklerini, dinlenilmesi veya görülmesi gereken kişi ve yerlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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