Medicabil Sağlık Grubu, Kaizen Award Türkiye 2024 birincisi

2024 yılında Medicabil Sağlık Grubu tarafından kazanılan KAIZEN Awards ödül programları, her sene Dünya’nın her kıtasında yaklaşık 32 ülkede Kaizen Institute Ofisleri tarafından organize ediliyor. Ulusal ödül programlarını kazanan firmalar, Global KAIZEN Award programı içerisinde değerlendirilmeye hak kazanıyor. Bu yıl KAIZEN Award Türkiye 2024 birincisi olan "Medicabil Sağlık Grubu" Global KAIZEN Award programı içerisinde değerlendirilmeye hak kazandı.

Yalın Sağlık’ın öncüsü olan Medicabil Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, Yalın Sağlık Enstitüsü Başkanı Duygu Soydan ve Kaizen Institute Turkey Genel Müdürü Dr. Muhsin Güneşlik, ‘Kaizen Award Türkiye 2024’ yarışmasındaki Medicabil Sağlık Grubu’nun birinciliği ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

“Ana hedeflerimize ulaştık”

Medicabil Nilüfer Hastanesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Medicabil Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Bu yıl gerçekleştirilen yarışmaya 30’un üzerinde firma ve firma temsilcileri katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen program, Kaizen Yalın felsefenin ülkemizde ileri derecede önemsendiğinin bir göstergesiydi. 2011 yılında kurulan hastanemizi Yalın Sağlık felsefesine uygun bir şekilde kurduk. 2016 yılından itibaren de tanıştığımız Kaizen Institute Türkiye ile birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Bu çalışmalar doğrultusunda hastanemizde enfeksiyon oranımızın sıfır olması için çalıştık. Hastalarımızın mümkün olduğunca erken taburcu edilmesi ve tedavi ettiğimiz hastalarımızın aynı şikayetle hastanemize tekrar başvurmaması için gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Bizim şu anda enfeksiyon oranımız binde 2, yani sıfıra yakın. Bu üç hedefimize neredeyse ulaştık. Hastanemizin işleyişi ve hizmetlerimizde dijitalleşme çalışmalarına büyük önem verdik. Bilim her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ilerliyor ve bu ilerlemeye tabi olmamız gerekiyor” dedi.

“Sağlık alanında öncü bir çalışma”

Kaizen Institute Turkey Genel Müdürü Dr. Muhsin Güneşlik de, Kasım ayında Brezilya’da düzenlenecek Dünya Kaizen yarışmasında (Global Kaizen Award) Türkiye’yi Medicabil Sağlık Grubu’nun temsil edeceğini de bildirerek, “Kaizen kavramı verimliliğin artırılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarını kapsar. Biz de halen ülkemizde yüzde 60’lar seviyesinde olan verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz” dedi. Özellikle sağlık alanında verimliliğin arttırıldığında para kazanmanın yanı sıra insan sağlığına katkı konulduğunun altını çizen Dr. Muhsin Güneşlik, “Bu ödülün diğer anlamı da şu; Herkes sanayide maliyetlerin düşürülmesi için çalışıyor ancak sağlık alanında yeni bir sistem bu. Bu felsefe ile direkt insana dokunabilirsiniz. Bu ekiple birlikte dünya çapında dereceler alınacağına da inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Odağımız hasta ve hasta yakınları”

Basın toplantısında konuşan Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar da, “Her zaman odak noktamız hasta ve hasta yakınları. Kaizen anlayışı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Ülkemizde sağlık kuruluşları yeterince gelişkin ancak sağlık hizmetlerinin de en verimli bir şekilde sağlanabilmesi gerekiyor ve bu sistemin verimli olmasını sağlıyor” dedi.

“Merkezimizde ‘İnsan’ var”

Yalın Sağlık Enstitüsü Başkanı Duygu Soydan ise, “Yönetim kurulumuzun bu alanda ortaya koyduğu vizyon sayesinde bütün birimlerimizde Kaizen sistemini uyguluyoruz. Her alanda, özellikle tedavi alanlarımızda bu sistemi uygulamak emek yoğun bir iş. Bizim burada merkeze koyduğumuz değerimiz insandır. Bu alanda farklı alanlarda aldığımız ödüllerle ve bu anlayışımızla ilerleyen yıllarda da gündeme geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından hastane çalışanları adına duygularını paylaşan Ameliyathane Sorumlusu Yeliz Şahin ile Acil Hemşiresi Osman Ağbaba da alınan ödül ve Kaizen çalışma sistemi hakkındaki görüşlerini belirtti.

Programın sonunda Birincilik ödülü Kaizen Institute Turkey Genel Müdürü Dr. Muhsin Güneşlik tarafından, Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen ve Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Aysun Yılmazlar başta olmak üzere Medicabil Sağlık Grubu ekibine takdim edildi.