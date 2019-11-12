Medikal turizmden 4,4 milyar dolar gelir

12 Kasım 2019

Mehmet KAYA



ANKARA - Sağlık turizmine yönelik online verileri derleyen sağlık turizmi platformu FlyMedi, Türkiye’nin öne çıktığı alanlardaki fiyat karşılaştırmalarına yer veren bir derleme yaptı. Buna göre Türkiye’de 1300-1900 Euro arasında olan bir saç ekimi İngiltere’de 4500-8000 sterlin arasında değişiyor. En sık yaptırılan operasyonlar arasında bulunan burun estetiği ise Türkiye’de 3500 euroya yaptırılabilirken, ABD’de 8500-12000 dolara yaptırılabiliyor.

Sağlık turizmi alanında hizmet sunucuları bazında arama yapma ve fiyat bilgisi sunma imkanı veren portal olan FlyMedi sağlık turizmi alanındaki bazı verileri inceledi.



Flymedi veri tabanına göre Türkiye’ye en fazla yapılan sağlık seyahati, saç ekimi, estetik ameliyatlar ve yağ aldırma için oluyor. İngiliz hastalar ise özellikle Nisan ve Aralık aylarında tüp mide(zayıflama) ve meme küçültme ameliyatları için Türkiye’ye yoğun ziyaret yapıyor.

Arap erkek hastalar ise saç ve sakal ekimi, Arap kadın hastalar ise Şubat ve Haziran aylarında popo ameliyatları için geliyor. Almanlar diş ve zayıflama tedavilerini, Hollandalılar ise yoğunlukla Aralık ve Ocak aylarında, LASIK göz tedavisi ve diz protezinde Türkiye’yi tercih ediyor. Dünyada, cinsiyet seçimine izin veren tek ülke olan Kıbrıs Rum Kesimi’nin de tüp bebek uygulamalarında öne çıktığı vurgulandı. İncelemede, Fransa ve İspanya’dan saç ekimi için Türkiye’ye ziyaretlerin artma eğiliminde olduğu belirtildi.



İncelemede bulunan bir başka olgunun da sağlık turizminde İstanbul’un büyük ağırlığı olması yanında, Ruslar ve Rumenlerin meme büyütme operasyonları için Temmuz ve Ağustos aylarında Antalya’yı tercih etmeleri oldu.



İncelemede hasta hareketliliğinin ana nedenlerinden birinin fiyat olduğu belirlendi. Bunun yanında, kalite, tedaviye anında erişim, seyahat imkanı, yeni teknolojilere erişimin de etkenler arasında bulunduğu belirtilen incelemede, Türkiye’nin bazı alanlara yoğunlaşan sağlık turizmi ile birlikte Dünyada 7. Sırada olduğu bilgisine yer verildi. İncelemede Sağlık Turizmi Derneği verilerine göre 2019 sonunda 420 bin dolayında ziyaretçiye ulaşacağı kaydedilirken, Türkiye’nin çeşitli uluslararası yayınlarda “Saç ekimi turizminde yeni sıcak nokta” olarak nitelendiği hatırlatıldı.



Fiyat Karşılaştırması



Saç Ekimi: Türkiye’de ücreti 1.300-1.900 Euro arasında iken İngiltere’de 4.500-8.000 Sterlin.

Burun Estetiği: Türkiye’de ücreti 2.100-3.500 Euro arasında iken ABD'de 8.500-12.000 Dolar.

Liposuction: Türkiye’de ücreti 1.700-3.800 Euro arasında iken İngiltere'de 6.700-16.000 Sterlin.

LASIK Göz Ameliyatı: Türkiye’de ücreti 1.100-1.900 Euro iken Hollanda’da 2.800-4.500 Euro.

Meme İmplantı: Türkiye’de ücreti 2.300-3.400 Euro iken Romanya'da 5.200-7.800 Euro.

Diş İmplantı (Diş Başına): Türkiye’de ücreti 450-800 Euro iken Almanya’da 1.600-2.800 Euro.