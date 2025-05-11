Memişoğlu: Fazla kiloluları tespit edip sağlık birimlerine yönlendireceğiz

Bakan Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan program çerçevesinde sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını söyledi. Fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini dile getiren Memişoğlu, bu kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını aktardı.

Açıklamalarında, sürecin İl Sağlık Müdürlükleri, Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yürütüleceğini belirten Bakan Memişoğlu, "Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için önemli bir adım attık. Hedefimiz, hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum inşa etmek" dedi.