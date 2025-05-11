Memişoğlu: Fazla kiloluları tespit edip sağlık birimlerine yönlendireceğiz
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan yeni uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 10 Mayıs – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Bakan Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan program çerçevesinde sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını söyledi. Fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini dile getiren Memişoğlu, bu kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını aktardı.
Açıklamalarında, sürecin İl Sağlık Müdürlükleri, Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yürütüleceğini belirten Bakan Memişoğlu, "Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için önemli bir adım attık. Hedefimiz, hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum inşa etmek" dedi.
Vatandaşlarımızın sağlığı için 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. 81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile;— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 11, 2025
✅ Sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında…