Memişoğlu: Sağlıkta 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, tütünle mücadele, aile hekimliği uygulamaları, organ bağışı, yerli sağlık teknolojilerinin üretimi ve yapay zeka destekli denetim sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık politikalarının merkezine aldıklarını belirten Memişoğlu, erken teşhis uygulamalarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Memişoğlu, "Sadece beş ayda Türkiye'de 2 bin 800 erken kanser teşhisi yaptık. Yani bir trafik kazasında 2 bin 800 kişinin öldüğünü düşünün, siz 2 bin 800 kişiyi erken teşhis sayesinde yaşatıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Tütün kullanımının toplum sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025'te Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığı bilgisini paylaştı.

Memişoğlu, bu veriye göre kişi başına 117 paket düştüğünün altını çizerek "Bu, sizin mücadele edeceğiniz en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu, asayişten bile tehlikeli durumda Türkiye'de. Bu, ülkemize görünmez bir saldırıdır. Onun için bunu yönetmemiz gerekir. Bu mücadele yalnızca sağlık teşkilatının değil, tüm kamu kurumlarının ve toplumun ortak sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.

Kronik hastalıkların erken tanısına yönelik tarama programlarının yaygınlaştırıldığını ve bu sayede 8 milyon 191 bin hastaya tanı koyduklarını aktaran Memişoğlu, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinin ileride gelişebilecek ciddi sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmayı hedeflediğini vurgulayarak bu doğrultuda önemli projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Kovid-19 salgını döneminde yerli solunum cihazının 45 gün gibi kısa bir sürede seri üretime geçirildiğini anımsatan Memişoğlu, bugün kamu hastanelerinde ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kullanıldığına dikkati çekti.

"Birkaç sene içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz"

Bakan Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin yerli imkanlarla geliştirildiğini ve ilk kez bir Türk hastada başarıyla kullanıldığını, yerli ultrason cihazları ile aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Birkaç sene içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Organ bağışının önemine de dikkati çeken Memişoğlu, herkesi e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunmaya davet etti.

Elektronik organ bağışı sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle kişilerin iradelerinin esas alındığını belirten Memişoğlu, organ bağışı beyanının vasiyet niteliğinde değerlendirildiğini ve bu düzenlemenin organ bağışı süreçlerini kolaylaştıracağını aktardı.

Memişoğlu, doğru zamanda ve doğru yerde etkin tedaviyi esas alan, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, ilaç ve sağlık teknolojileri üreten bir sağlık sistemi hedeflediklerini dile getirerek "Özellikle sağlık sektörünün Türkiye'nin gelir kapılarından bir tanesi olmasını sağlamayı, 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Bireylerin sağlığını korumaya yönelik yeni uygulamaların da hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, hazırlanan "Esenlik Mevzuatı" ile oteller gibi çeşitli yaşam alanlarında sağlıklı bireylere yönelik sağlıklı yaşam odaklı hizmetlerin sunulmasının önünün açıldığını kaydetti.

Memişoğlu, bu kapsamda hekim, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların görev alabileceği bir model oluşturdukları bilgisini paylaşarak, amaçlarının tedavi hizmeti sunmak değil, bireylerin hastalanmadan önce sağlıklarını korumalarına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin güçlü sağlık veri altyapısını yapay zeka uygulamalarıyla desteklediklerini belirterek Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni anlatan Memişoğlu, dijital dönüşüm çalışmalarıyla sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamayı ve denetim süreçlerini daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.