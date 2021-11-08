MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İnternetten aşı randevusu nasıl alınıyor?
COVID-19 aşı randevusu almak isteyenler MHRS üzerinden aşı randevusu alabiliyor. Biontech aşısı olanlara 3. doz aşı için çalışmaların başlaması ile aşı olmak isteyenlerin sayısı arttı. Aşı randevuları MHRS'den ve ALO 182'den alınabiliyor. İşte MHRS aşı randevusu almanın detayları...
Covid-19 aşı süreci devam ediyor. e-Nabız'dan aşı sırasını kontrol edenler aşı randevusu alarak aşılama sürecine başlayabiliyor.
MHRS aşı randevusu için MHRS sisteminden ya da ALO 182'den randevu alınabiliyor. MHRS'den aşı randevusu almak için öncelikle sisteme girişş yapmak gerekiyor. Bu işlem için doğrudan MHRS'den giriş yapılabiliyor ya da e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yapılabiliyor.
Sisteme giriş yapılmasının ardından ise “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.
Ayrıca Covid-19 aşısı için sıranızın gelip gelmediğini e-Nabız'dan öğrenebilirsiniz.