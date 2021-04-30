MHRS aşı randevusu nasıl alınıyor?

COVID-19 aşı süreci devam ediyor. e-Nabız'dan aşı sırasını kontrol edenler aşı randevusu alarak aşılama sürecine başlayabiliyor.

MHRS aşı randevusu için MHRS sisteminden ya da ALO 182'den randevu alınabiliyor. MHRS'den aşı randevusu almak için öncelikle sisteme girişş yapmak gerekiyor. Bu işlem için doğrudan MHRS'den giriş yapılabiliyor ya da e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yapılabiliyor.

Sisteme giriş yapılmasının ardından ise “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

Ayrıca COVID-19 aşısı için sıranızın gelip gelmediğini e-Nabız'dan öğrenebilirsiniz.