MHRS ile 2 milyar randevu verildi: 90 milyonun üzerinde vatandaş sisteme kayıtlı

Sağlık Bakanlığı, 2010 yılında hayata geçirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla bugüne kadar toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verildiğini açıkladı.

Bakanlık, MHRS'nin 15. yılına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, sistemin ilk olarak 2010'da Erzurum ve Kayseri'de pilot uygulama olarak başlatıldığını hatırlattı. 2012 yılı itibarıyla tüm illerdeki kamu hastanelerinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte uygulamanın ülke genelinde erişilebilir hale geldiği vurgulandı.

Dezavantajlı gruplara öncelik tanınıyor

Açıklamada, MHRS’nin vatandaşlara istedikleri hastanede hekim seçme imkanı sunduğu ve muayene için sıra bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı belirtildi. Ayrıca, dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için sistemde çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve bu gruplara randevularda öncelik tanındığı ifade edildi.

Bakanlık, sistemin kullanım verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2010 yılından Mart 2025'e kadar MHRS'yi 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmış olup, sistem üzerinden toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verilmiştir. Bu randevuların 901 milyon 471 bin 984'ü ALO 182 çağrı merkezi, 570 milyon 230 bin 632'si mobil uygulama, 249 milyon 810 bin 56'sı web sitesi, 447 milyon 768 bin 611'i ise diğer (hastaneler, aile hekimlikleri, e-Nabız gibi) randevu kanallarından oluşturulmuştur. 2025 yılının Mart ayı itibarıyla web sitesi ve mobil uygulama üyeliği olan kişi sayısı 74 milyon 887 bin 439'dur."