Mide bulantısına ne iyi gelir? 'Akşamdan kalmaya' en iyi çözüm…

Yeni yıla girerken veya özel günlerde kullanılan fazla miktarda alkolün yan etkileri insan vücudunda farklı tepkilere yol açabilir. Özellikle Baş ağrısı, zihinsel bulanıklık, yorgunluk ve mide bulantısının yoğun bir açlık hissiyle birleştiği bu tablo, belirtiler sıralandığında ciddi bir sağlık sorununu çağrıştırabilir.

Alkol alınca neden baş ağrısı olur?

Aslında bu durum, çoğu kişinin aşina olduğu şekilde, alkollü içkinin fazla kaçırıldığı bir gecenin ardından yaşanan klasik 'akşamdan kalmalık' halini tanımlar.

BBC'ye konuşan İngiltere’deki Northumbria Üniversitesi’nde İnsan Psikofarmakolojisi Profesörü ve Alkol Sonrası Baş Ağrısı Araştırma Grubu üyesi Andrew Scholey, sıkıntılı belirtilerin "Alkol bir toksin olduğu için vücut 'iltihaplanma tepkisi' adı verilen bir süreç başlatır" dedi.

Araştırmalar, akşamdan kalma halinin bir sürücünün performansını sarhoşluk kadar etkileyebileceğini ortaya koydu.

Alkolün etkisi nasıl geçer?

Alkolün etkileri ise birden fazla yöntemle azaltılabilir. Susuzluğu geçirmesi için bol su alımı sağlanabilir. Tavuk suyu, çorba gibi alternatifler kullanılabilir. Mideyi zorlayacak baharatlı gıdalardansa daha temiz besinler tüketmek de duruma yardımcı olacaktır.

İlaçlar işe yarar mı?

Ertesi günü oldukça zor geçirenler içinse tablo pek değişmiyor. Prof. Scholey, ekibiyle birlikte piyasada “akşamdan kalma ilacı” olarak satılan çok sayıda ürünü mercek altına aldıklarını, ancak bunlar arasında bilimsel verilerle etkinliği kanıtlanmış tek bir ürüne dahi rastlamadıklarını ifade ediyor.

Bu ürünlerin çoğunun takviye edici gıdalar, elektrolit karışımları ya da vitamin içeceklerinden oluştuğunu belirten Scholey, “Ne yazık ki, bu gibi 'akşamdan kalmalık giderici' ürünlerde - ki bunlar genellikle takviye edici gıdalar, elektrolitler veya vitamin kokteylleri gibi ürünler - kanıtlardan ziyade pazarlamaya çok fazla önem veriliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu nedenle ortada mucizevi bir çözüm olmadığını vurgulayan Prof. Scholey, vücudun kendini toparlaması için bilinçli bir çaba gerektiğini söylüyor. Bu süreçte ne yiyip ne içtiğine dikkat etmek de iyileşmenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Sakın bunları yemeyin!

Prof. Scholey, insanların alkolün vücutta parçalanmasından kaynaklı yüksek şekerli, tuzlu ve doymuş yağ oranı yüksek, genellikle "aşırı işlenmiş" gıdalara yöneldiğini söyledi. Bu tür ürünlerin tüketimin minimum seviyede tutulmasının iyi olacağını vurguladı.

Profesör Scholey, "Birçok insan alkol sonrası oluşan baş ağrısı ve mide bulantısı belirtilerini azaltmak için sadece su içmenin yeterli olduğundan emin olsa da, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki su baş ağrısını doğrudan azaltmıyor" dedi.

Alkol öncesi önlem alınabilir mi?

Beslenme uzmanları tavuk ve yumurta gibi yüksek proteinli gıdalarla, avokado ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağların alkol öncesi alkol etkisine bağlı etkileri azalttığını ifade etti.

Prof. Scholey, "Alkol tüketmeden önce doğru türde bir yemek yerseniz, kan dolaşımına giren alkol miktarını yarıya indirebilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.