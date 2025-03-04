Mide sağlığınızı koruyarak oruç tutmak elinizde! Uzmanından altın öneriler...

Mide rahatsızlıkları yaşayan bireylerin beslenme düzenine dikkat ederek sorunsuz şekilde oruç tutabileceğini ifade eden Gastroenterolog Dr. Öğr. Gör. Aysun Yakut, bu hastalıklara sahip bireylerin yavaş ve az miktarda yemek tüketmesi, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih etmesi ve yeterli sıvı alması gerektiğini, gaz yapıcı gıdalardan kaçınmanın ve stres yönetiminin de önemli olduğuna işaret etti.

Bu iki unsurun mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini kaydeden Yakut, "Hastaların ilk olarak gaz yapıcı gıdalardan kaçınması gerekiyor. Baklagiller ve lahana gibi gaz yapıcı yiyecekler ile süt ve yoğurt gibi laktoz içeren gıdalardan mümkünse uzak durun" dedi.

"Yanlış beslenme reflü ve gastriti tetikleyebilir"

Reflü ve gastrit gibi sorunların yanlış beslenmeyle tetiklenebileceği uyarısında bulunan Yakut, sahur ve iftarda aşırı yemek yemenin veya ağır, yağlı ve baharatlı gıdalar tüketmenin mide asidini artırabileceğini aktardı.

Uzun açlık döneminin ardından büyük miktarlarda besin tüketmenin sindirim sistemini zorlayabileceğine dikkati çeken Yakut, "Devamında, yüksek asitli veya kahve gibi kafeinli içecekler de mide rahatsızlıklarını artırabilir. Aynı zamanda, tuzlu ve işlenmiş gıdalar, su tutulumuna yol açarak rahatsız edici semptomları tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Mideyi yormayacak, kolay sindirilecek gıdalar..."

Yakut, sahurdan itibaren mideyi yormayacak, hafif ve sindirimi kolay gıdaların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu: "Tam tahıllı ekmek, sebzeler, tavuk veya balık gibi az yağlı proteinler ideal seçenekler arasında bulunuyor. İftar sırasında ise yavaş yemek, çiğneme süresine dikkat etmek ve birden fazla çeşit yiyip midede baskı oluşturmaktan kaçınmak önemli. Su alımına dikkat edilmesi, iftardan birkaç saat sonra da sıvı alımının devam etmesi önerilir. Baharatlı ve asitli yiyeceklerden kaçınmak, mideyi koruyabilir. Ayrıca, iftardan sonra yatmadan önce bir süre beklemek, sindirime yardımcı olacaktır. Son olarak, sık meyve tüketiminin faydalı olabileceği düşünülebilir. Özellikle muz gibi meyveler, mide asidini dengelemeye yardımcı olurken, lifli gıdalar da sindirimi destekleyebilir."

En masum tatlı: Meyve

Suyun yudum yudum içilmesi gerektiğini vurgulayan Yakut, "Bitki çayları, örneğin nane veya papatya çayı, mideyi yatıştırmak için faydalı olabilir. Ayrıca, tatlı olarak doğal şeker kaynakları meyveler tercih edilmeli. Bu öneriler, mide asidinin artışını kontrol etmeye yardımcı olabilir" şeklinde görüş belirtti.

Uzun süreli açlığın, mide asidi üretimini artırabileceğine ve bağırsak hareketlerini yavaşlatabileceğine işaret eden Yakut, kabızlığı önlemek için sindirimi kolay ve lif açısından zengin gıdaların tüketilmesi, sindirimi destekleyici etki yapması için yeterli sıvı alımının sağlanması gerektiğini bildirdi.

"Diyabet, obezite ve hipertansiyona dikkat!"

Dr. Yakut, "Diyabet hastaları için glisemik indeksi düşük gıdalar, örneğin tam tahıllı ekmekler, sebzeler ve doğal meyve suları tercih edilmeli. Ayrıca sahurda yeterli protein alımına dikkat edilmeli. Obezite durumunda ise porsiyon kontrolü sağlanmalı. Hafif ama besleyici yiyecekler tercih edilmeli. Yağ oranı yüksek ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı. İftar sırasında, ağır yiyeceklerin hızlı bir şekilde tüketilmesinden kaçınılmalı, yavaş yavaş başlayarak sindirimi kolay gıdalar tercih edilmeli. Hipertansiyon hastaları, tuz alımına dikkat etmeli ve işlenmiş, tuzlu gıdalardan uzak durmalı. Sahurda lifli gıdalara yönelmeli" diyerek 3 sağlık sorununa özel olarak dikkat çekti.

"Sahur sonrası hemen uyumak zararlı"

Sahurdan sonra hemen uyumanın, mide ve sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Yakut, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu durum, mide içindekilerin sindirilmesini zorlaştırır ve özellikle yatma pozisyonu, mide asidinin yemek borusuna geri kaçma riskini artırarak reflüye yol açabilir. Reflü, yanma hissi ve rahatsızlıkla kendini gösterir. Yanma hissinin önlenmesi için de alınabilecek bazı önlemler var. Öncelikle, sahurdan sonra hemen uyumak yerine 1-2 saat kadar oturmak veya hafif aktivitelerde bulunmak sindirim sürecini destekler. Ayrıca, sahurda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, bunun yerine lifli gıdalar ve düşük yağ içeren protein kaynakları tercih edilmeli. Uyku pozisyonu da önemli. Baş kısmının 30 derece kadar yüksekte tutulması, reflü riskini azaltabilir. Bu pozisyon, mide asidinin yemek borusuna kaçmasını minimize eder."