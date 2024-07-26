Mide ve bağırsak iltihaplanması temas yoluyla bulaşabiliyor

Gastroenterit hastalığının genelde virüs veya bakterilerden kaynaklandığını söyleyen Dr. Sena Bocutcu Çetin, hastalığın ana belirtilerinin kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve kas-eklem ağrısı olduğunu belirtti. İshal ve kusma nedeniyle vücutta sıvı ve elektrolit eksikliği oluştuğunu aktaran Çetin, "Sıvı kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketmek önem taşıyor" dedi.

Çocuklar hastalanınca yapılması gerekenler

Mide ve bağırsak iltihaplanması yaşayan çocukların birkaç dakikada bir, bir yudum sıvı içmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, "Her kusma ya da ishal sonrasında küçük çocukların bir çay bardağı, büyük çocukların ise bir su bardağı kadar sıvı tüketmesi gerekirken, anne sütü alan bebeklerin de emzirilmeye devam edilmesi gerekiyor" dedi.

Çetin, "Beslenmeye en kısa sürede başlanmalı ve meyve, sebze, yağsız et, tam tahıllı yiyecekler verilmeli. Yiyeceklerin yağlı, salçalı, şekerli olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Patates haşlaması, yoğurt çorbası, ayran, yoğurt, sade kefir, pirinç, muz gibi besinlerle beslenmeye başlanabilir" açıklamasında bulundu.

8 saatten uzun idrara çıkamamak büyük problem

Çoğu çocuğun, destekleyici tedavi ve doğru beslenme ile kendiliğinden iyileştiğini söyleyen Çetin, şu değerlendirmede bulundu: "Ciddi sıvı kaybı olan çocukların doktora götürülmesi gerekiyor. Gerekirse antibiyotik ve damar yoluyla sıvı tedavisi uygulanabiliyor. Aşırı halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi veya dalgınlık varsa, ishal ve kusma birkaç günden uzun sürüyorsa, kusma veya ishalde kan varsa, şiddetli karın ağrısı geçmiyorsa, birkaç saatten uzun süre beslenemiyor veya sıvı alamıyorsa, gün içinde 6-8 saatten uzun süre idrara çıkmıyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor."