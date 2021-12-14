Moderna, Avustralya'da aşı üretimi için tesis kuracak
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, mRNA tabanlı aşıların üretimi için Avustralya'nın Melbourne kentinde tesis kuracak. 2024’te faaliyete geçecek tesiste, yıllık 100 milyon doz aşı üretebilecek.
Foreks
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ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, mRNA tabanlı aşıların üretimi için Avustralya'nın Melbourne kentinde tesis kuracak.
Moderna'nın Melbourne kentinde fabrika kuracağını Avustralya Başbakanı Scott Morrison duyurdu.
Kurulacak tesis için Avustralya hükümeti 2 milyar Avustralya doları finansman sağlayacak. Moderna, 2024 yılında faaliyete geçecek bu tesiste her yıl 100 milyon doz aşı üretebilecek.