MV Hondius gemisindeki bir Kanadalı yolcunun daha testi pozitif çıktı

Nisan ayında hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde seyahat eden bir Kanadalının daha virüse yakalandığı açıklandı.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki sağlık yetkilileri, Vancouver Adası'nda izolasyonda bulunan dört kişiden birinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Yetkililer, hastada hafif semptomlar görüldüğünü ve Kanada'ya dönüşünden bu yana toplumla temas etmediğini belirtti.

Toplam vaka sayısı 11'e yükseldi

Yeni vakayla birlikte gemi bağlantılı toplam enfeksiyon sayısı 11'e çıktı. Şu ana kadar kruvaziyer gemisinde seyahat eden üç kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan ikisinde hantavirüs tespit edildiğinin doğrulandığı aktarıldı.

British Columbia Baş Sağlık Yetkilisi Bonnie Henry, test sonucunun cuma günü "muhtemel pozitif" olarak değerlendirildiğini, kesin sonucun ulusal mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından doğrulanacağını söyledi.

Henry, CBC'ye yaptığı açıklamada, "Açıkçası, umduğumuz şey bu değildi; ancak planladığımız şey buydu" ifadelerini kullandı.

"Pandemi potansiyeli taşımıyor"

Bonnie Henry ayrıca hantavirüsün Covid-19, grip ve kızamık gibi solunum yolu hastalıklarından farklı olduğunu vurgulayarak, "Hantavirüsün Covid, influenza ve kızamık gibi, bugüne dek mücadele ettiğimiz diğer solunum yolu virüslerinden çok farklı bir virüs olduğunu ve hâlâ pandemi potansiyeline sahip olduğunu düşünmediğimiz bir virüs olmaya devam ettiğini vurgulamak isterim" dedi.

Yolcular izolasyonda tutuluyor

Hollanda bandıralı gemide bulunan altı Kanadalıdan ikisinin Ontario'daki evlerinde izolasyonda olduğu, diğer iki çiftin ise Vancouver Adası'nda karantinada tutulduğu bildirildi. Pozitif çıkan kişinin Yukon bölgesinden olduğu belirtildi. Diğer beş kişide ise şu ana kadar virüse rastlanmadı.

1 Nisan'da Argentina'dan hareket eden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisi, kısa süre önce Tenerife limanına yanaşmış ve yolcular burada gemiden ayrılarak izolasyona alınmıştı.

Geminin sahibi Oceanwide Expeditions, geminin pazartesi günü Rotterdam'a ulaşmasının beklendiğini ve gemide semptom gösteren personel bulunmadığını açıkladı.

DSÖ'den 42 günlük izolasyon önerisi

World Health Organization, gemide bulunan herkes için 42 günlük izolasyon önerisinde bulundu. Kanadalı yolcular için başlangıçta 21 günlük karantina uygulanırken, bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Uzmanlar, hantavirüslerin genellikle kemirgenler aracılığıyla taşındığını ifade ederken, Güney Amerika'da görülen Andes türünün insanlar arasında bulaşma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Hastalığın belirtileri arasında ateş, yoğun halsizlik, kas ağrısı, mide ağrısı, kusma, ishal ve nefes darlığı bulunuyor.

Yetkililer ise geniş çaplı bir salgın riskinin düşük seviyede olduğunu vurguluyor.