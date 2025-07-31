Nadir görülen hastalıkla doğdu, 23 yıl sonra ilk kez gülümsedi

İstanbul Tuzla'da yaşayan 23 yaşındaki mühendis Kübra Nur Sevgi, yüzün tek ya da çift tarafında olabilen, gülümseme, kaşlarını çatma, gözlerini kısma veya göz kırpma gibi yüz ifadelerine imkan tanımayan, nadir görülen 'Moebius Sendromu ile dünyaya geldi.

Yıllarca mimiksiz bir yaşam süren genç kadın, birçok doktora gittiğini ancak tedavi sağlanamadığını söyledi.

Bir süre önce ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne başvuran Sevgi, Op. Dr. Burak Kersin, Op. Dr. Begüm Yılmaz ile yeni bir sürece başladı.

Tek taraflı yüz felçlerine müdahale ettiklerini ifade eden ekip, Sevgi'nin yüzüne de operasyon yapılabileceğini söyledi

Duydukları sonrası umutlarının yeniden yeşerdiğini aktaran Kübra Nur Sevgi, 21 Mayıs'ta ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası Sevgi ailesi ve hastane ekibi büyük mutluluk yaşadı.

Ameliyat sonrası yüzünde yavaş yavaş hareketlenmeler başlarken Kübra Nur 23 yıllık yaşamında ilk kez gülümsedi.

'Çok heyecanlandım'

Yıllar boyu mimiksiz bir yaşam sürdürdüğünü, şu an çok olduğunu söyleyen Kübra Nur Sevgi, "Bu yaşıma kadar pek umut verilmemişti, olabileceği söylenmemişti. Bazı doktorlara gittiğimde ‘Pek bir şey yapılamaz, kritik, riskli bir bölge' dendi. Begüm Hanım olabileceğini söylediğinde tüm ışıklar tekrardan yandı. İçim umut doldu, daha ameliyata girmeden önce ‘Nasıl olacak' gibisinden heyecanlanmaya başladık. Birdenbire hareket edince sadece hareketlenme geldiğinde bile çok farklı hissettim. Gülümseme ifadesini gördükten sonra sürekli aynalara bakar oldum" dedi.

'O gülümsemeyi görebilmek...'

Op. Dr. Begüm Yılmaz, Kübra Nur Sevgi'nin kendilerine altı ay önce başvurduğunu anlatarak şu bilgileri verdi:

- Bilinen bir tanısı mevcuttu. Moebius sendromu; yaklaşık 100 bin doğumda bir olan, nadir görülen doğumsal bir hastalık. İki taraflı yüz sinirin gelişmemesine bağlı olarak iki taraflı yüz felci mevcut oluyor. Şu demek; hasta gülümseyemiyor, mimik yapamıyor, sosyal hayatında ve duygularını ifade etmesinde çok ciddi güçlüklere sebep oluyor.

- Tek taraflı yüz felçlerine müdahale edip ameliyatlarını planlıyoruz, yapmaktayız ancak iki taraflı olması bizim için ülkemizde de yapılmamış bir şeydi. Bir ilk olarak bu ameliyatı planladık.

- Ameliyatın içeriği; iki taraflı şakak bölgesindeki çiğneme kasını ağız köşesine aktardık, amacımız çiğneme kasıyla birlikte hastaya bir gülümseme sağlamaktı. Doğuştan kaslar çalışmadığı için orta yüz bölgesindeki o zayıflığı gidermek, simetriyi sağlamak adına da yanak bölgesindeki yağ dokusunu daha doğal bir ifade sağlamak amacıyla şakak bölgesine aktardık.

- Ameliyat ortalama 3 saat kadar sürdü. İyileşme süreci hızlıydı, hasta kısa sürede normal yaşantısına geri döndü. 23 yaşında 23 yıldır hiç gülemeyen bir hastaydı, hasta birinci ayında ilk defa gülümsedi.

- Hasta adına da bizim adımıza da o gülümsemeyi görebilmek çok büyük bir mutluluktu. 23 yıl aradan sonra ilk defa gülmüş oldu. Bu hastalar içinde bir umut kaynağı olacağını duyurmak en büyük hedefimiz.

'Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor'

Hastadaki tedaviden elde edilen sonucun herkesi çok sevindirdiğini aktaran Op. Dr. Burak Kersin, "Bize refere edildi, değerlendirdik. Hastanın 2 taraflı doğuştan yüz felçli olması, bizim bu ameliyatı aynı seansta 2 taraflı ve yeni bir teknikle gerçekleştirmemiz bu açıdan ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Umut arayan hastalar için çok kıymetli hem çift taraflı hem de doğuştan yüz felci çok nadir görülüyor bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.