Nanobiomed orijinal formülle dünyaya açılıyor

Mehmet KAYA



Nanoteknoloji ve nanotıp alanında uzun yıllardır Ar-Ge faaliyetleri yürüten Türk biyoteknoloji şirketi Nanobiomed, gıda takviyeleri alanında yeni bir yatırıma imza attı. COVID-19 döneminde özellikle bağışıklığı destekleyen ürünlerle ilgili pazarın hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Nanobiomed’in Kurucusu Doç. Dr. Gürer Güven Budak, 15 yıldır muhtelif nanomalzeme ve organik / inorganik moleküller üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu alanda ileriki aşamalarda ilaca dönüşebilecek bir biyoteknolojik ürün üzerinde gelişme kaydettiklerini söyledi.

FDA’e onay için başvurduk

Nanoteknoloji alanında ödülleri de olan Doç. Dr. Gürer Güven Budak’ın bahsettiği yeni ürünün adı Vaxomed Plus. Uzun bir Ar-Ge sürecinin ardından orijinal formülasyon geliştirdiklerini söyleyen Budak, şu bilgileri verdi: “Biz COVID-19’u önlemeye yönelik bir ilaç geliştirme hedefiyle yola çıktık. Ürün şu anda risk grubundaki hekimlerce kullanılıyor. Sonuçlarla ilgili raporlama aşamasındayız. Üründe kullanılan organik ‘flavonoid’ moleküller FDA tarafından gıda takviyelerinde ‘Genel Olarak Güvenli Ürün’ kategorisinde değerlendiriliyor. Bu yüzden, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaştırabilmek amacıyla, ürünü ilk aşamada ‘Takviye Edici Gıda’ olarak ruhsatlandırdık. Formülün uluslararası patent başvurusunu ve marka tescilini tamamladık. Sağlık Bakanlığı tarafından ‘etki, koruma ve tedaviye yönelik faydası ve güvenirliği bilimsel olarak ispatlanmış ürünler’ için verilen ‘Sağlık Beyanlı Ürün’ ruhsat başvurumuzu da yaptık.”

Polifenollerin etkileri kanıtlandı

Nanobiomed’in yeni ürünü için ilerleyen dönemlerde Faz çalışmaları başlatılması planlanıyor. Doç. Dr. Budak, bu aşamadan sonra ürünle ilgili ilaç ruhsat başvurusu yapmayı planladıklarını belirtti.

Nanobiomed Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gürer Güven Budak, yeri ilaç endüstrisi için önemli gelişmelerden biri olarak nitelendirdiği yeni ürünün formülünde yer alan temel aktif maddelerin polifenol-flavonoid yapıda moleküller olduğuna dikkat çekti. Verdiği bilgilere göre bilimsel analizlerde flavonoidlerin COVID-19’a neden olan SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki M proteazlarına güçlü biçimde bağlanabildiğinin ortaya konulmuş. Benzer şekilde, IBM teknolojisiyle süper bilgisayarla yapılan matematiksel modelleme çalışmalarında da, flavonoidlerde SARS CoV-2 virusu S (spike) proteinlerine bağlanarak virusun konakçı hücreye tutunmasını engelleyebilecek 47 farklı molekül belirlenmiş. Doç. Dr. Budak, “Bu 47 molekül arasında yer alan üç farklı flavonoid, yeni geliştirdiğimiz formülasyonda kullanıldı” dedi.