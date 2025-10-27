Neutrogena makyaj temizleme mendillerinde bakteri tespit edildi

Neutrogena, popüler ürünü “Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes” için geri çağırma kararı aldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yapılan rutin testlerde mendillerde Pluralibacter gergoviae adlı bakterinin bulunduğunu açıkladı. Geri çağırma, 1.312 kasa ürünü kapsıyor.

Geri çağırılan ürünlerin Teksas, Güney Carolina, Georgia ve Florida eyaletlerinde satışa sunulduğu ve ürünlerin 1835U6325A parti numarasını taşıdığı bildirildi. Ürünlerin mağazalarda ve dağıtım noktalarında kontrol süreci devam ediyor.

Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre bu bakteri, bağışıklık sistemi zayıf, kronik hastalığı olan veya ameliyat sürecindeki kişilerde enfeksiyona neden olabilir. Uzmanlar, sağlıklı bireyler için ciddi bir risk bulunmadığını vurguluyor.

Neutrogena ve FDA, konuya ilişkin yeni açıklamanın yakında yapılacağını bildirdi.