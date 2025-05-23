Nev Sağlık Grubu'ndan Balıkesir'de önemli satın alma

Bursa başta olmak üzere Güney Marmara Bölgesi’nde sağlık alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Nev Sağlık Grubu, Balıkesir’in en büyük özel sağlık grubu olan Sevgi Hastaneleri'ni satın aldı.

Nev Sağlık Grubu, Bursa’daki üç sağlık merkezinin (Nev Esentepe, Nev Anadolu, Nev FSM) ardından, Bandırma’da 2023 yılında 200 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Nev Bandırma ve Görüntüleme Merkezi ile bölgenin sağlık altyapısına katkı sağlamıştı.

Şimdi de Balıkesir’in köklü sağlık kuruluşları olan Özel Sevgi Hastaneleri’ni (Özel Sevgi Hastanesi- Balıkesir/Karesi), (Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi Balıkesir/Altıeylül) büyük yatırımla bünyesine katan Nev Sağlık Grubu, Güney Marmara’daki etki alanını genişletiyor. Yapılan anlaşmanın ardından bölgedeki hastaneler Nev Balıkesir ve Nev Altıeylül ismiyle çalışmalarını sürdürecek.

Satın alma anlaşması kapsamında, iki özel hastane, iki imarlı arsa ve 1,5 MW kapasiteli güneş enerji santrali (GES) de Nev Sağlık Grubu’nun bünyesine eklendi.

'Balıkesir Türkiye’de çok kıymetli'

Balıkesir’de gerçekleşen basın toplantısında, yapılan yatırımla ilgili detaylı bilgiler basın toplantısında aktarıldı.

Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, gerçekleştirilen yatırımdan duyduğu heyecanı dile getirerek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Op. Dr. Ergin Kopal, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Nev Sağlık Grubu olarak, Güney Marmara Bölgesi’nde kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma misyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bandırma’daki yatırımımızın ardından şimdi de Balıkesir’in köklü sağlık kuruluşlarını bünyemize katarak, bölgedeki varlığımızı güçlendiriyoruz. Bu satın alma, sadece bir büyüme hamlesi değil, aynı zamanda Balıkesir halkına daha modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma taahhüdümüzün bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de teknoloji, insan kaynağı ve hasta memnuniyeti odaklı yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Balıkesir ve Bursa’nın köken, davranışsal ve yaşam şekli olarak birbirine çok benzediğini belirten Kopal, “Her zaman burada olmak istemiştik, çalışmalara Bandırma ile başladık. Bursa’da sağladığımız hasta ve çalışan odaklı sağlık hizmetini buraya taşımak temel amacımız. Çok kısa sürede etkilerini göreceksiniz. Tekrardan hayırlı olsun” dedi.