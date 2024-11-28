Obezite ve fazla kilo ile savaşanlara müjde: Türkiye'nin ilk kilo yönetim parkı açıldı

Obezite ve fazla kilolarla sağlık için verilen savaşa katkıda bulunan proje kapsamında, İstanbul'un en büyük parklarından Abbasağa'da bir kilo yönetim noktası oluşturuldu. Obezitenin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çeken ve faydalı bilgiler içeren panoların yer aldığı parkta, hareketli yaşamı teşvik edecek teknolojik donanımlar dikkat çekiyor.

Farklı seviyelerde egzersiz videoları

'Bu İş Sandığından Büyük' kampanyası kapsamında yer alan, fazla kilo ile hareketsiz yaşamın sağlığa olumuz etkilerine dikkat çeken Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Jens Pii Olesen, kilo yönetim noktası hakkında açıklamalarda bulundu.

Projenin en önemli amaçlarından biri, parklarda bulunan egzersiz aletlerinin doğru ve etkili kullanımı konusunda insanlara destek olmak. İşte bu nedenle parktaki egzersiz aletlerinin üzerinde kare kod okutarak izlenebilecek sağlık ve egzersiz videoları yer alıyor. 3 farklı seviyede hazırlanan videolar sayesinde, parkta uzmanlar eşliğinde egzersiz yapılabiliyor.

Türkiye'de üç kişiden biri obeziteli

Dünyada 813 milyon kişi obezite ile mücadele ederken Türkiye'de her üç kişiden biri aynı sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Genetik, fizyolojik, davranışsal ve çevresel birçok faktör sonucu meydana gelen obezite söz konusu olduğunda kilo kontrolü için hekim desteği almak şart. Çünkü bu sorun tedavi edilmediğinde, vücudumuzdaki tüm organları olumsuz yönde etkilenip yaşam süresi kısalıyor. Obezite ve fazla kilo; inme, tip 2 diyabet, kronik böbrek hastalıkları ve 13 farklı kanser türü riskini artırıp, depresyon gibi ruh sağlığını etkileyen hastalıkları da tetikleyebiliyor.