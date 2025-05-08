Odaklanmanızı artıracak ve ertelemeyi bıraktıracak 4 basit alışkanlık

Çağımızın en büyük zorluklarından ikisi: Dikkat dağınıklığı ve bitmeyen erteleme alışkanlığı. Yapılacaklar listeleri büyüdükçe motivasyon azalıyor, odaklanmak güçleşiyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu döngüyü kırmak için şaşırtıcı derecede etkili, basit alışkanlıklara dikkat çekiyor.

Pomodoro tekniği kullanın:

25 dakika boyunca sadece tek bir işe odaklanın, ardından 5 dakika ara verin. Bu döngüyü 4 kez tekrarladıktan sonra daha uzun bir mola verin. Beyni yorulmadan verimli çalışmaya alıştırır.

Telefonu uzaklaştırın:

Çalışma sırasında telefonunuzu sessize alın ve mümkünse başka bir odaya koyun. Sürekli bildirimler, dikkatin en büyük düşmanıdır.

Günlük yapılacaklar listesi oluşturun:

Yapılacak işleri önceden planlamak, zihinsel karmaşayı azaltır ve neye odaklanmanız gerektiğini netleştirir.

Kısa meditasyon veya nefes egzersizi yapın:

Günde sadece 5 dakika nefesinize odaklanmak, zihni toparlar ve dikkati artırır. Özellikle yoğun ve dağınık geçen günlerde işe yarar.