ODTÜ’lü mühendisler KOAH hastalarına nefes oldu

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

ODTÜ mezunu iki ortağın iki yıl önce sağlık alanında kurduğu girişim yatırımcıların gözdesi oldu. Merthan Öztürk ve Kerem Yaşar’ın önderliğinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen solunum test cihazı, pandemi döneminde evden tedavinin önünü açınca iki dev şirket girişime ortak oldu.

Solunum hastalıkları klinik araştırma teknolojileri alanında dünyanın en büyük firması Amerikalı ERT ile Türkiye’nin en büyük elektronik üreticilerinden Karel Elektronik’ten önemli bir yatırım alan Inofab Health, dijital sağlık alanında dünyanın sayılı şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Şimdiden global rakiplerini geride bıraktıklarını söyleyen Inofab Health Kurucu Ortağı Merthan Öztürk, “Hastane tipi spirometre üreten global rakiplerimiz var. Ancak biz yüksek hassasiyette ölçüm teknolojisini, kolay kullanılabilir bir tasarımla birleştirerek eve taşıdık. Ultrasonik ölçümleme yöntemini sunan, mobil uygulama ile çalışan kişisel spirometre üreterek dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

Evde ölçüme imkan sağladı

Inofab’ın geliştirdiği cihaz, pandemi döneminde KOAH, astım, kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalarının hayatını kolaylaştırdı. Cihazın hastanede ölçüm işlemini eve taşıdığını söyleyen Öztürk, “Yaklaşık bir cep telefonu boyutunda olan SpiroHome adı verdiğimiz cihaz sayesinde hasta evinde, akciğer ölçümlerini yapabiliyor. Üstelik geliştirdiğimiz SpiroCloud adındaki yazılım sayesinde hastanedeki doktor ve hemşireye bilgiler otomatik bir şekilde ulaşıyor. Böylelikle hastaneye gitmeye gerek kalmadan, hastanın yaptığı ölçümlerle tedavisi uzaktan düzenlenebiliyor” diye konuştu.

Avustralya’ya bin adet satış

Pandemi öncesinde geliştirilen cihaz, bu dönemde önemli bir işlev kazanmış oldu. “Biz dijital sağlık uygulamalarına olan ilginin artacağını düşünerek bu fikri geliştirmiştik” diyen Öztürk, koronavirüs salgını ile kişisel spirometreye olan talebin büyük bir artış gösterdiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Çünkü salgında risk grubunda olan solunum hastaları, hayati önem taşıyan fonksiyon testlerini yaptırmak üzere hastaneye gidemiyorlar. Evde test yapma imkanını sağlayan bu cihaz, bu dönemde birçok kişinin hayatına önemli katkı sağladı.”



Spirometreye olan talep bir anda artınca şirket, sekiz ay gibi kısa bir sürede sadece Avustralya’ya bin adet satış yaptı. Avustralya’nın dijital sağlık alanına özel bir ilgisi olduğunu belirten Öztürk, “Cihazımız bu ülkede çok sevildi. Hatta Avustralya’da haberlere çıktık” dedi.





Şirket bu dönemde, Avustralya dışında dünyanın birçok ülkesinde distribütörlükler kurarak satış ağını genişletti. Seri üretime geçmesiyle birlikte 2019 yılı mayıs ayında ilk yurtdışı satışını Almanya’ya yapan şirket, ihracat yaptığı ülke sayısını 50’ye ulaştırdı.

Bu yıl Amerika’ya girecek

Yurtdışına yayılmayı sürdüreceklerini söyleyen Öztürk, 2021’de Kanada, Rusya, Pasifikler ve İngiltere’de daha hızlı bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Avustralya’da ise geri ödeme sistemine dahil olarak sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapabileceklerini kaydeden Öztürk, hedeflerini şöyle sıraladı: “Aldığımız yatırım desteğiyle FDA onaylarımız için gerekli finansmanı sağladık. Bu onayı aldıktan sonra Amerika pazarına girmemiz zor olmayacak. 2021’in son çeyreğinde Amerika’da satışlara başlamış oluruz. Bu pazarda büyümek için 2021 sonunda bir yatırım turuna daha gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz birkaç yıl içinde dijital sağlık alanında dünyanın en büyüklerinden olmak.”

Görüntülü test yolda

Türkiye’ye yönelik çalışmalara ise yakın zamanda başlayan Inofab, Koro İlaç ile bir işbirliği yaptı. Özel hastaneler ve muayenehaneler üzerinden yayılma modeli planlayan şirket, diğer taraftan ürünü geliştirecek çalışmaları da sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde SpiroCloud uzaktan takip platformunun gelişmiş hali satışa sunulacak. Online testi devreye alacaklarını söyleyen Öztürk, doktorla görüntülü görüşürken hastaya test yapılmasının mümkün hale geleceğini belirterek ekledi: “Ayrıca solunum hastalarının kullandığı ilaçların tedavi aşamasına sensörler eklemeyi planlıyoruz. Bu hastalıklarda dozun doğru bir şekilde kullanılması çok önemli. Yanlış bir kullanım anında hastayı uyarıcı şekilde bir ses çıkaracak.”

İLK SİPARİŞ RAKİPTEN GELDİ

Medikal cihaz alanına odaklanan Inofab, 2017 yılında ürünü ticarileştirmek için ilk yatırımı ACT VC ve 500 Startups firmalarından aldı. Cihazın üretimi için de Karel Elektronik ile anlaştı. Üretimin tamamlanmasının ardından satışa ilk olarak online kanalda başlandı. “İlk siparişi veren sürpriz bir isimdi” diyen Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Sipariş sahibi Avrupalı bir rakibimizin üst düzey yöneticisiydi. Bunu öğrenince ürünü paketledik ve kutunun üzerine ‘bizden önce en iyi spirometreyi yaptığınız için teşekkürler’ notu yazarak yolladık. Anlaşılan ürünü incelemek için istemişler. Aylar sonra bir fuarda karşılaştığımızda güzel bir cihaz yaptığımızı söyleyip teşekkür ettiler.”