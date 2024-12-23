Ofis çalışanlarını bekleyen büyük tehlike! 25 yıl içinde dünya nüfusunun yarısını etkileyebilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yalçın İşcan, miyop hastalığına ilişkin önemli bir bilgilendirme yaptı.

İHA'nın haberine göre; Op. Dr. İşçan, uzun ekran süresi nedeni ile miyop hastalığının 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısını etkileyebileceğini aktardı.

Op. Dr. İşcan, özellikle günde 2-4 saat arasında ekran önünde olan ofis çalışanlarında yüzde 50-90 oranında dijital göz yorgunluğu sendromu görüldüğünü söyledi.

Bu durumun gözlerde yorgunluk, kuruluk ve odaklanma problemlerine yol açtığını ifade eden Op. Dr. Yalçın İşcan, alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

* Nasıl ki ayakta durduğumuzda bacaklarımızı dinlendirmek oturuyorsak gözlerimizi de dinlendirmemiz gerekiyor. 20 dakikada bir, 20 saniye 6 metre uzağa bakıp gözleri dinlendirmek çok önemli. Işığı filtre eden gözlük camları kullanmak da göz sağlığı için önemlidir. Çocuklar günde en az iki saat dışarıda gün ışığında vakit geçirmeli. Çocukların da ekranlardan uzak tutulması gerekiyor.