Öğretmenler için aşılama başladı! MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Pandemi nedeniyle 2020-21 eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle sürerken, yüz yüze eğitime dönülmesi için planlanan tarihe kısa bir süre kaldı. Bu süreçte öğretmenler için COVID-19 aşı süreci başladı. İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olurken, artık öğretmenler de aşı yaptıracak. COVID-19 aşısı için randevular MHRS üzerinden alınacak.

MHRS aşı randevusu için MHRS sisteminden ya da ALO 182'den randevu alınabiliyor. MHRS'den aşı randevusu almak için öncelikle sisteme girişş yapmak gerekiyor. Bu işlem için doğrudan MHRS'den giriş yapılabiliyor ya da e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yapılabiliyor.

Sisteme giriş yapılmasının ardından ise “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

Ayrıca COVID-19 aşısı için sıranızın gelip gelmediğini e-Nabız'dan öğrenebilirsiniz.