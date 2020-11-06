OHSAD: SUT’da fiyat güncellemeleri yıllık yapılsın

06 Kasım 2020

Mehmet KAYA

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, fiyatlamalara yer verilen Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) güncellemenin yıllık yapılması talebini iletti. Ziyarette ayrıca küçük hastanelere yönelik özel arsa üretilmesi talebinde bulunuldu. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan OHSAD Başkanı Reşat Bahat, geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarını belirterek, yaklaşık 1.5 saat boyunca sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğünü vurguladı.

Kabule, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile YÖK Başkanı Yekta Saraç Katıldı. Toplantıda, Üniversitelerin araştırma hastanesi olan özel hastanelerin kendi binalarına sahip olma şartı ile SUT güncellemesinin gündeme geldiği bildirildi.

Üniversiteler binaya değil araştırmaya para harcasın

Bahat, özel hastanelerin tıp fakültelerinin eğitim-araştırma hastanesi olarak görev yapması anlamına gelen afiliasyon uygulamasında, uygulamaya girecek hastanenin bina mülkiyetine sahip olması zorunluluğunun kaldırılmasını talep ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuyu inceleyeceğini söyledi. Bahat, “Üniversite ile işbirliği büyük faydalar sağlayacak. Afiliasyonun yaygınlaştırılması, genişletilmesi gerekli. Üniversite-endüstri işbirliği için de olumlu katkılar verir. Üniversitelerin, eğitim, araştırma için kaynak harcaması daha doğru olur, bina için yatırım büyük miktarlara ulaşabiliyor. Bu görüşümüzü ilettik” dedi.