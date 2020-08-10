‘Öksürük tedavi edilmezse COVID-19 bulaş riski artar’

10 Ağustos 2020

Çin’in Wuhan kentinde görülmeye başlandığı günden itibaren hızla yayılan COVID-19 virüsü yüzünden dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti. Koronovirüsün Türkiye’de etkisinin, erken alınan önlemler ve dünyaya örnek olacak sağlık hizmetleri sayesinde minimum bulaş riski ve kayıpla geçirilmesine çalışılıyor.

Öte yandan “Rehavete kapılmayın, sosyal mesafe kurallarına uyun” diye halkı uyaran uzmanlar pandeminin yayılma araçlarından biri olan “öksürüğe” dikkat çekti. Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu durumun önemini şöyle özetledi:

“Araştırmalar, COVID-19 hastalarının yüzde 75’inde öksürük görüldüğünü gösteriyor. Türkiye’de göz hekimlerinin yürüttüğü bir araştırmada, öksürükle partiküllerin 12 m/sn hızla dağıldığı gösterilmiş. Partiküller ortalama 1.3 metre uzağa gidiyor. Eğer hasta öksürmüyorsa, siperlikle tam bir korunma mümkün. Ama hasta öksürüyorsa siperlik tam korunma sağlamıyor.”

Peki ne yapmak gerekiyor?

Öksürüğün muhakkak tedavi edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, öksürüğü keserek virüsün yayılmasının yavaşlatılabileceğini ifade etti. Bazen hekime danışmayıp hastanın kendini tedavi etme yoluna gittiğini belirten uzmanlara göre, öksürüğü bal veya bitki çayları gibi doğal yollarla tedavi etmeye çalışırken geçen 2-3 günde aslında virüs daha çok yayılıyor.

Akademik Solunum Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ve Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Pınar Yıldız ise konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Akut solunum yolu enfeksiyonuna eşlik eden öksürük tedavi edilmelidir. Ama bu tedavi sırasında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle COVID-19 enfeksiyonu söz konusu olduğunda öksürük tedavi edilmezse bulaşma riski artıyor; bu kapalı ortamlarda daha da büyük bir risk.”