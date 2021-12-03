“Omicron 3-6 aya tüm dünyaya yayılacak”

Hilal SARI

İlk kez Güney Afrika’da 8 Kasım tarihinde bir hastadan alınan örnekte tespit edilen Omicron varyantı, kısa sürede ABD, Avrupa, Batı Afrika, Körfez ve Asya ülkelerinde de görüldü. Uzmanlar şimdilik Omicron’un ne kadar bulaşıcı olduğunu tam net söyleyemiyor ancak COVID-19 varyantlarının insan hücreleriyle bağ kurduğu spike proteininde mutasyon görülmesi genel olarak bulaşıcılığı artırıp antikor üretimini de azaltan bir faktör olarak biliniyor. Omicron varyantının spike proteininde en az 32 mutasyon olduğu belirtilmişti. İtalya merkezli tıbbi araştırmalar yapan Medicina Multimodale del Bambino Gesu araştırmacıların yayımladığı ilk Omicron görselinde ise varyantın spike proteininde 43 mutasyon olduğu belirtiliyor. Delta’da bu rakam 18’di. Tüm bu bilgiler ve Güney Afrika’dan gelen veriler Omicron’un Delta kadar kısa bir sürede dünyadaki baskın varyant haline gelebileceğine işaret ediyor. Singapur’dan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Leong Hoe Nam CNBC’ye yaptığı açıklamada “Dürüst olmak gerekirse Omicron üç ila altı ayda tüm dünyada baskın olan varyant haline gelecek” diyor.

G. Afrika’da vaka sayısı bir haftada 8’e katlandı

Omicron varyantının ilk görüldüğü Güney Afrika’da vakaların katlanarak artıyor oluşu da Omicron’un Delta’dan da hızlı yayılabileceğine işaret eden bir durum olarak görülüyor. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden (NHIC) Dr. Michelle Groome iki haftada vakaların önce 300’den 1.000’e, geçtiğimiz hafta ise 1.000’den 3.500’e yükseldiğini aktarıyor. Çarşamba itibariyle ülkede 8.561 vaka tespit edildi. Bir hafta önce bu rakam 1.275’ti. Enstitütü kasımda dizilimini yaptıkları tüm virüslerin yüzde 74’ünün Omicron olduğunu belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden epidemiolog Maria van Kekhove Omicron’un bulaşıcılığı konusunda verinin “günler içinde” ellerinde olacağını söyledi.

Hindistan’da ilk kez Mart 2021’de görülen Delta varyantının Temmuz 2021’de tüm dünyada baskın varyant haline geldiğini hatırlatan Leong, Moderna ve Pfizer gibi şirketlerden gelen ve aşıların 100 günden kısa sürede hazır olabileceğine işaret eden açıklamalarına ilişkin ise “Güzel fikir ancak pratik değil. Bulaşıcılığını göz önüne aldığınızda yeni aşı çıkana kadar Omicron yayılmış olacak” diyor.

Fauci: Daha bulaşıcı ve korumayı azaltıyor olabilir

Önceki gün ilk Omicron vakasını tespit eden ABD’nin bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci de Omicron için “Mutasyonların profili Omicron’un daha bulaşıcı olabileceğine ve bağışıklık korumanızın bir kısmını azaltabileceğine işaret ediyor” diyor.

“Fransa’da ocak sonuna Delta’nın yerini alır”

Fransa’da da hükümetin baş bilim danışmanı Jean Francois Delfraissy Omicron’un “ocak sonunda” ülkedeki baskın varyant haline geleceğini öngörüyor. Delfraissy BFM televizyonuna yaptığı açıklamada şu anda “gerçek düşmanın” hala Delta olduğunu ancak muhtemelen ocak sonu itibariyle Omicron’un Delta’nın yerini alacağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus da Delta’yla mücadelenin Omicron’la da mücadele anlamına geldiğine dikkat çekerek “Eğer ülkeler ve bireyler Delta’nın yayılmasını engellemek için yapmaları gerekenleri yapmazlarsa, Omicron’u da durduramayacaklardır” dedi. Suudi Arabistan Omicron vakası tespit eden ilk Körfez ülkesi olurken, Asya’da da Güney Kore ilk Omicron vakasını duyurdu. Hindistan da dün iki Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı.Kasımın son haftasında adını duyduğumuz Omicron şimdiden 27 ülkeye yayılmış durumda: 12 AB ülkesi, İngiltere, Güney Afrika, Botswana, Nijerya, Gana, Hindistan, ABD, Kanada, Avustralya, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, İsrail ve Hong Kong.

OMICRON YILIN EN İYİ HABERİ DE OLABİLİR!

Veriler henüz net göstermemiş olsa da Almanya’nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach COVID-19 hastalığının Omicron varyantıya “daha bulaşıcı ama daha az öldürücü” bir hastalığa dönüşüyor olabileceğini öne sürdü. Güney Afrika’daki sağlık yetkilileri de Omicron varyantı görülen kişilerin hastalığı baş ağrısı ve yorgunluk gibi hafif semptomlarla geçirdiğini - bazı vakaların ise diğer varyantlarda da olduğu gibi - asemptomatik olduğunu duyurmuşlardı. Lauterbach “Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir. Mutasyon hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da virüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir” diye konuştu. Güney Afrika’dan mikrobiyolog Anne von Gottberg de bu ihtimali destekleyen bir açıklama yaptı. Omicron varyantı üzerinde çalışmalar yapan ekibin başında bulunan von Gottberg aşılı olmasına veya geçmişte COVID-19 geçirmiş olmasına rağmen tekrar enfekte olan kişilerde semptomların daha hafif olduğuna inandıklarını söyledi. Von Gottberg’in tam açıklaması ise şöyle: “Yeniden enfekte olan bireylerde hastalığın çok daha hafif geçeceğine inanıyoruz. Aşı olmuş kişiler için de geçerli bu görüşümüz. Ve şu anda Güney Afrika’da bunu izleyerek kanıtlamaya çalışıyoruz.”

“Geçmiş enfeksiyon Delta’da koruyordu, Omicron’da korumuyor”

NHIC’den mikrobiyolog Profesör Anne von Gottberg ise Güney Afrika’da daha önce COVID-19 geçirmiş olduğu halde yeniden enfekte olan hastaların sayısının da artışta olduğunu söylüyor. DSÖ’nün perşembe günü gerçekleşen online briefing toplantısında konuşan von Gottberg “Geçmişte COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olmak Delta varyantına karşı bir koruma sağlıyordu ancak Omicron’da böyle bir koruma yok gibi görünüyor” dedi.

Yeni Omicron kısıtlamaları gelmeye devam ediyor

Seyahat kısıtlamaları dışında ülkeler daha bulaşıcı olmasından endişe edilen Omicron varyantına yönelik yeni bazı COVID-19 kısıtlamaları da getiriyor. ABD ve Almanya da listeye eklenen son iki ülke. Vakaların çok hızlı şekilde arttığı Almanya’da aşı olmamış bireylerin sadece gıda market ve eczane gibi en temel yerlere girişine izin verileceği yeni kısıtlamalar geldi. Başbakan Angela Merkel görevi devredeceği Olaf Scholz ve eyalet liderleriyle görüştükten sonra yeni önlemleri duyurdu. Tam karantina planlar arasında değil ancak mağazalar yeni kısıtlamalarla sadece yüzde 69’u aşı olmuş veya COVID-19 geçirmiş bireylere hizmet verebilecek. Aşı olmamışlar bar ve restoran gibi zaruri kategorisine girmeyen mekanlara giremeyecek. ABD’de de hem maske kurallarının katılaştırılacağı hem de aşı durumu ne olursa olsun ülkeye tüm girişlerde COVID-19 testinin zorunlu tutulacağı belirtiliyor. Evde yapılabilen COVID-19 testlerinin de özel sigorta kapsama alınabilir.

“G. Afrika uçuşlarındaki pozitifl erin %90’ı aşılıydı”

Hollanda da dün Avrupa Birliği dışından gelecek herkese “aşı durumuna bakılmaksızın” uçuş öncesi COVID-19 test koşulu getirdi. Bunun sebebi ise ülkeye Güney Afrika’dan gelen ve 26 Kasım’da karantinaya alınarak test yapılan iki uçuşun yolcularında pozitif çıkan 62 kişinin yüzde 90’ının aşılı olması.