Oncosem Onkoloji Sistemleri'nden 20 ülkeye COVID-19 antijen testi ihracatı

Oncosem Onkolojik Sistemler, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli olarak ürettiği COVID-19 antijen testi ürünlerini yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediyor. Oncosem Onkolojik Sistemler Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, üretimine devam ettikleri COVID-19 tarama testinin hayatı belli ölçüde kolaylaştırdığını söyledi.

Yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yerli imkanlarla COVID-19 antijen testi de ürettiklerini açıklayan Çelik, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünün doğrudan virüsü tespit ettiğini ve söz konusu test ile PCR cihazının çıkardığı sonuca yaklaşık 10 dakikada ulaşılabildiğini vurguladı. Test kitinin doğruluk oranının yüzde 96 civarında olduğunu belirten Çelik, doğruluk testlerinin bağımsız kuruluşlarca yapıldığını kaydetti.

"Günlük ihracat sayımız 120 bini buldu"

Ürünün yerlilik oranının yüzde 90 olduğuna dikkat çeken Erol Çelik, şunları söyledi: "COVID-19 antijen testi şu an Avrupa'da ürün ve marka olarak onaylandı. Ürün Avrupa'da geri ödeme listelerine alındı. Bu ürün test olarak yapıldığında devletin sigortası vatandaşlara bunu geri ödüyor. Mesela Berlin Belediyesi şu an bir tarama yapıyor ve bu süreçlerde de bu ürünler kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta günlük 80 bin test sadece Almanya'ya ihraç ettik. Günlük ihracat sayımız 120 bini bulmuş durumda. Sene sonunda inşallah bu kapasitemiz 250 bine çıkacak. Bu ürünü 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu an ABD'de süreç devam ediyor."

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki referans laboratuvarında ürünün etkinlik testlerinin yapıldığının altını çizen Çelik, "Türkiye'de ürünümüz için süreçler tamamlanıp izinler alındı." dedi.

Salgın süreci başladığında 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Çelik, şu anda çalışan sayılarını 450'ye yükselttiklerini bildirdi.