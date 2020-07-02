Ordu’nun yeni yatırım gözdesi kara mürver oldu

02 Temmuz 2020

OSMAN ŞİŞKO-ORDU

Bir yıl önce ürün yelpazesini geliştirmek için kara mürver bitkisinin üretimine başlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile birlikte bağışıklığı güçlendirilmesinde kullanılan bu bitkiden, ürünler geliştirmeye odaklandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile kurulan ORTAR AŞ, kara mürver bitkisi için Fatsa Ziraat Odası ile iş birliği yapıyor. ORTAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, “Fatsa Ziraat Odası ile kurduğumuz kara mürver bahçesinde uzman arkadaşlarımızla incelemelerde bulunuyoruz. Bu bitkileri toprak ile buluşturduğunuz zaman verim elde edebilmek için aradan 2-3 yıl geçmesi gerekiyor. İlk etapta 10 dönümlük arazi üzerine diktiğimiz kara mürver bitkisini sadece sağlık alanında değil, diğer ürünlerin içinde de katkı maddesi olarak kullanabiliriz. Bunlar fındık ezmesi, bal olabilir” açıklamasını yaptı. Eser, kara mürver üretiminin tüm Karadeniz'e yayılacağını söyledi.

“Ürün işleme tesisi kurup dünyaya satmalıyız”

Çikolata, propolis, reçel gibi ürünlere kara mürver ilave ederek, yeni ürünler ortaya çıkarmayı planladıklarını söyleyen Eser, Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde doğal ortamda yetişen kara mürverin değerinin yeni farkına varılmaya başladığını ifade etti. Ar-Ge çalışmaları ile kara mürverin tüketimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Eser, “Üretim planlaması yaparak, katma değerli ürünler üreterek pazarlamak istiyoruz. İşleme tesisi kurarak, çok değerli olan bu şifa kaynağı besini, dünyadaki tüketiciler ile buluşturmanın yollarını bulmalıyız” diye konuştu. Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ise, “Aromatik bitkilerin üretimi hem sabır hem de zaman istiyor. Biz bu projeyi bir yıl önce ORTAR AŞ ile birlikte başladık. Tarım danışmanlarımız bu süreci yakından takip ediyor. Daha önce ürettiğimiz kudret narı gibi 2 yıl sonra kara mürver bitkisinin ürünleri de ORTAR büfelerinde satışa hazır hale gelecek” açıklamasını yaptı.

“Pandemi döneminde tüketimi arttı”



Antioksidan açısından zengin olan kara mürverin, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer aldığını dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan; Anadolu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’da yetişen bitkinin çok sayıda türünün bulunduğunu belirtti. Pehlevan, şunları söyledi: “Dünyada, özellikle Avrupa’da çok değişik kullanımı bulunmakla birlikte meyveleri olgunlaşmadan tüketilmemeli. Kara mürverin çeşitli faydaları var. Ancak çok dikkatli tüketilmeli. En önemli özelliği meyvelerinin ve çiçeklerinin bağışıklık sistemimizi güçlendiren, antioksidan ve vitaminler barındırması.”