Organ naklinde talep giderek artıyor: İhtiyaç erken yaşlara kadar indi

Türkiye’de organ nakli ihtiyacı, son dönemde sevilen sanatçı Ufuk Özkan’ın yaşadığı karaciğer yetmezliği süreciyle birlikte yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Geçmişte daha çok ileri yaş veya doğuştan gelen rahatsızlıklarla ilişkilendirilen organ yetmezliği, günümüzde obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıkların artışıyla çok daha erken yaşlarda görülmeye başladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Onur Yaprak, organ bağışının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek değişen hasta profiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Organ bağışı artık e-Nabız üzerinden yapılabiliyor

Organ bağışında sürecin önemli ölçüde kolaylaştığını belirten Prof. Dr. Yaprak, vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmalarının yeterli olduğunu söyledi. Yaprak, "2025 yılında hazırlanan yönetmelik kapsamında organ bağışı kolaylaştırıldı. Eskiden organ nakli koordinatörlerine iki şahitle gidiliyordu. Şimdi e-Nabız üzerinden de organ bağışı yapılabiliyor. Bu süreç, organların mutlaka alınacağı anlamına gelmez. Organlar yalnızca beyin ölümü gerçekleştiğinde ve ailenin onayıyla alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Beyin ölümü kavramı yanlış anlaşılıyor"

Toplumda kadavradan organ bağışına dair pek çok yanlış bilgi bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaprak, beyin ölümünün nasıl gerçekleştiğini ayrıntılarıyla anlattı. Yaprak, "Beyin ölümü; kalp krizi, kafa içi basıncı artıran hastalıklar ya da oksijensiz kalma gibi nedenlerle gelişebilir. Beyin ölümü gerçekleştiğinde kişi yoğun bakımda yaşam destek cihazlarına bağlı olur. Bu sırada organlar hala kanlanır ve çalışır. Bağış, bu aşamada ailenin onayıyla yapılır. Bu, bir cenazeden organ alınması değildir. Metabolik sendrom dediğimiz; diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve obezite gibi hastalıklar organlarımızı daha erken yaşta yıpratıyor. Bu da organ nakli ihtiyacını ciddi şekilde artırıyor. Organ bağışının hayati önem taşıyor" dedi.

Hangi organlar kimlerden nakledilebiliyor?

Organ nakillerinde farklı bağış türlerinin uygulandığını ifade eden Yaprak, bazı organların yalnızca beyin ölümü sonrası bağışla nakledilebildiğini belirtti. Yaprak, "Kalp ve akciğer nakilleri yalnızca beyin ölümü gerçekleşmiş bağışçılardan yapılabiliyor. Ancak böbrek ve karaciğer nakilleri canlı vericilerden de mümkün. Çünkü karaciğer kendini yenileyebilen bir organ ve iki böbreğimiz olduğu için biriyle yaşam sürdürülebiliyor. Bebeklikten 75 yaşına kadar organ nakli yapabiliyoruz. Bebeklerde genellikle doğuştan safra yolu hastalıkları, çocuklarda metabolik hastalıklar, erişkinlerde ise Hepatit B, Hepatit C, karaciğer yağlanması, otoimmün hastalıklar ve bazı kanser türleri nakil ihtiyacına yol açıyor" şeklinde konuştu.

"Bağış oranları ihtiyacın gerisinde"

Türkiye’de organ bağış oranlarının hâlâ ihtiyacın çok altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaprak, kronik hastalıkların artmasıyla birlikte her yıl daha fazla hastanın organ nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi.