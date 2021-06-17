OSB’lerde aşı çalışmaları başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SGK'ya bağlı çalışanlara aşı randevularının açılması ve organize sanayi bölgelerinde (OSB) de mobil aşılama birimlerinin kurulacağı açıklamasının ardından OSB’lerde aşılamalar başladı.

Bursa’da mobil sağlık ekipleri osb’lerde yerinde COVID-19 aşısı uygulamasını aralıksız sürdürüyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı mobil aşı ekipleri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer merkez ilçeleri olmak üzere tüm ilçelerde bulunan fabrika çalışanlarını aşılamaya devam ediyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bursa’da tam bir aşılama seferberliği başlattık. Sağlık ekiplerimiz çarşamba günü 57 bin 860 kişiye aşı uygulaması gerçekleştirdi. İlimiz bir sanayi şehri. Bünyesinde binlerce kişi çalıştıran işyerlerimiz var. Zaman ve işgücü kayıplarının önüne geçmek için işçilerimizi mobil ekiplerimiz aracılığı ile yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Amacımız kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak” dedi. Demirtaş OSB’de binin üzerinde çalışanı olan işletmelerde başlayan aşılama çalışmaları mobil ekiplerle daha sonra diğer işletmelerde devam edecek.

Kayseri OSB’de İl Sağlık Müdrülüğü’ne yer tahsis edildi

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan da COVID-19’a yönelik aşı çalışmalarının daha hızlı ve daha geniş kitlelere yapılabilmesi için SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlara Kayseri OSB içerisinde aşı yapılabileceğini söyledi. Başkan Nursaçan, aşı çalışmaları için Kayseri OSB’de İl Sağlık Müdürlüğü’ne yer tahsis edildiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Nursaçan, “Sağlık Bakanımız üretimin devamlılığı ve güvenliği için OSB’lerde mobil ekiplerle aşı uygulaması başlatacaklarını söylemişti. Kısa süre içinde gerekli görüşmeleri yaparak bu önemli hizmetin bölgemizde başlamasını sağladık. İl Sağlık Müdürlüğü’nün aşı ekiplerine lojistik destek veriyoruz. Kayseri OSB Müdürlüğü karşısında İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Merkezi oluşturuldu. OSB’mizde SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlarımız burada aşı olabilecekler” dedi. Nursaçan, pandemi döneminin olumsuz etkisine son verilmesi için en önemli tedbir olan aşılama konusunda herkesin hassas olmasını ve bir an önce aşılarını yaptırmalarını istediklerini kaydetti.

Mersin Tarsus OSB’de günde 400 kişi aşılanıyor

Mersin Tarsus OSB’de de personele yönelik COVID-19 aşı uygulaması başladı. Türkiye’de bulunan OSB’ler içerisinde ilk aile sağlığı merkezi olan ve pilot bir uygulama olarak dikkat çeken Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezi'nde yürütülen aşılama çalışmalarına çok sayıda sanayici ve işçinin katılması dikkat çekti. 3 doktor 8 sağlık personeli eşliğinde yapılan çalışmalarda günlük 400’e yakın kişiye Biontech aşısı yapılıyor. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ile anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri sağlayan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezi’nin kendileri için aşılama çalışmalarındaki öneminin büyük olduğunu kaydeden Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli, “İşçilerimiz bölgemizden ayrılmadan aşılamalarını tamamlayabilecekler. Bu da hem işçi sağlığımız açısından önemli, hem de üretim hatlarında aksama yaşanmasının önüne geçecek. Aşılamalar bölgemizde bulunan tüm firma çalışanlarının aşısı tamamlanana kadar sürecek” diye konuştu.

Trakya'da OSB çalışanları aşılamaya yoğun ilgi gösteriyor

Trakya'daki OSB’lerde de mobil ekiplerce COVID-19 aşısı uygulanmasına devam ediliyor. OSB çalışanları da aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli OSB'de dün 8 bin 532 kişinin aşılandığını bildirdi. Edirne ve Tekirdağ’daki OSB’lerde de yoğun aşı hareketliliği gözlendiği belirtiliyor.

Bartın OSB’de aşılamanın bir haftada tamamlanması hedefleniyor

Bartın OSB’de İl Sağlık Müdürlüğü’nce oluşturulan 20 kişilik aşı ekibi, gittikleri fabrikalarda kontrollerin ardından işçileri aşılamaya devam etti. Olası komplikasyonlara karşı 112 Acil Servis ekipleri ve görevli doktorlar da mobil ekiplere eşlik ediyor. Uygulama kapsamında 5 bin fabrika işçisinin iş yerlerinde aşılanması hedefleniyor. Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, aşılama uygulaması sayesinde ülkeye değer katmaya hızlı şekilde devam edeceklerini söyledi. Bartın OSB'deki aşılama çalışmalarının bir haftada tamamlanması planlanıyor.