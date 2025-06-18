Özel amaçlı sağlık raporlarında yeni dönem! Nasıl alınır, neler gerekli? İşte adım adım süreç...

Sağlık Bakanlığı, özel amaçlı sağlık raporlarının daha uygun maliyetle alınmasını sağlayan yeni uygulamaları hayata geçirdi. Yapılan kanun değişikliğiyle birlikte, her basamakta ücretli olan bu raporlar, artık aile sağlığı merkezlerinden daha düşük ücretle alınabilecek. Vatandaşların isteğe bağlı rapor alma süreci de kolaylaştırıldı.

Peki isteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır? İşte detaylar...

1. Adım: İşlem kodu almak



Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen vatandaşların öncelikle bir 'işlem kodu' alması gerekiyor. Bu kod, üç farklı yolla temin edilebiliyor:

1. Online başvuru: sbos.saglik.gov.tr adresinden e-Devlet bilgileriyle giriş yapılarak işlem kodu alınabiliyor.

2. SMS yoluyla başvuru: T.C. kimlik numarası ve istenilen rapor türünün kısa adı yazılarak 2023’e SMS gönderilebiliyor. (Örnek: “1234******0 sürücü”)

3. Fiziki başvuru: Aile hekimine doğrudan gidilerek muayene sonrası işlem kodu oluşturulabiliyor.

2. Adım: Ödeme işlemini tamamlamak

İşlem kodunu alan kişiler, ödeme işlemlerini ister sbos.saglik.gov.tr üzerinden kredi kartıyla online olarak, isterse de T.C. Sağlık Bakanlığı’nın banka hesaplarına EFT/havale yöntemiyle gerçekleştirebilecek.

3. Adım: Muayene ve rapor

Muayene sonrası oluşturulan özel amaçlı sağlık raporları, ödemenin tamamlanmasının ardından e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Kullanıcılar bu raporları ilgili kurumlarla kolayca paylaşabilecek.

İade süreci otomatik olacak

Eğer aile hekimi, başvuran kişiyi bir üst basamağa sevk ederse ya da işlem kodu alınmasına rağmen 5 iş günü içinde rapor düzenlenemezse, ücretin iadesi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.