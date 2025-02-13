Özel hastanede fiyat pazarlığı: Sağlık Bakanlığı faaliyetleri durdurdu
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında pazarlık yapılmasına ilişkin olarak özel hastanede ilgili birimin faaliyetini durdurdu.
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.