Özel hastaneler, kamulaştırma yerine teşvik istiyor

Özel Hastaneler Derneği Başkanı (OHSAD) Dr. Reşat Bahat, pandeminin başlangıcı olan mart ayında dile getirdiği ve geçtiğimiz hafta sonu yinelediği “Sürecin sonu belli değil, bütün hastaneler pandemi statüsüne alınacaksa, geçici kamulaştırma yapılsın” şeklindeki sözlerine, sektörlerden destek buldu.

Yılsonu itibarıyla özel hastanelerde bıçağın kemiğe dayandığını belirten Bahat, “Finansal yükün altından kalkamıyoruz. Geçici kamulaştırma derken, eğer devlet destek vermeyi beceremiyorsa buyursun, dükkanı onlar işletsin demek istiyorum” dedi. Bahat’ın bu sözleri, 340 bin çalışanı olan toplam 570 özel hastanenin bulunduğu sektörde büyük ses getirdi.

Bahat, pandemide önemli bir görev üstlenen özel hastanelerin kaynaklarının tükendiğini ifade ederek bankalardaki borç yüküne dikkat çekti: “Bu borcun yüzde 80’i döviz, pandemi öncesinden kalan bir sıkıntı. Zaten 14 yıldır SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) nedeniyle fiyatlara artış yapılmıyor. 6 TL’ye yoğun bakımda hasta mı bakılır? Bunları salgın döneminde konuşmadık, görevlerimizi yaptık. Artık tehlikedeyiz. Çünkü yabancı hastalarımız, polikliniklerimiz durdu. Sektör kaosa gidiyor. Bu bir savaşsa kışlayı, askeri ve silahı güçlü tutmanız gerek. Başarılı bir pandemi yönetimi için özel sağlık sektörünün desteklenmesi şart.”

Sağlık Bakanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile konuştuklarını, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan da randevu talep ettiklerini söyleyen Bahat, acil eylem çağrısında bulundu.

Sektör ne diyor?

‘Hizmette kamulaştırma yapıldı, finansta yapılmadı’

Mehmet Altuğ/ Özel Hastaneler Platformu Başkanı: Bu bir seferberlik gibi düşünülüyorsa işin kamusu, özeli olmaz. Planlamalar ortak belirlenmeli ancak bu nokta bizimle yeterince istişare yapılmıyor. Nasıl Bilim Kurulu’yla ortak çalışma yürütülüyorsa, bizimle de yapılsın. Bütün özel kuruluşlar pandemi hastanesi ilan edildiğinde zaten bir anlamda kamulaştırma yapılmıştı. Sadece hizmette kamulaştırma oldu, finansta değil. Şimdi kaynaklar tükendi, finansal destek istiyoruz.

‘Uzun vadeli planlamayla yola çıkılmadı’

Dr. Seyit Karaca / TOBB Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı: Sektöre, 2008’deki planlamadan sonra yatırım gelmiyor. Tüm açılışlar krediyle yapıldı. Ciddi taahhütler altına girildi. Pandemide devletin uzun vadeli planla yola çıktığı kanaatinde değilim. “Birkaç ay sürer” diye baktılar. Şu anda ağır bir tablo yaşıyoruz. Meselenin sürdürülebilir noktada olmadığı aşikar. Burada Reşat Başkan’ın dediği; geçici olarak gelir ve giderleri devlete, borçları bize kalmak üzere yeni bir iş modeli.

‘Küçük ölçekli hastaneler zorda’

Dr. Feza Şen / Özel Biga Can Hastanesi: Küçük ve orta ölçekli özel hastanelerin pandemideki durumu çok ağır. Pandemi farklı maliyetler getirdi. Koruyucu ekipman talebi arttı, çalışan mesaileri arttı. Sonuçta kaynaklarımız da kısıtlı. Kaynağa ihtiyacımız var. Stopaj affedilebilir, SGK primi affedilebilir. Almanya örneği gibi belli bir doluluk garantisi verilebilir.

‘Kamulaştırma bir ironi’

Ayhan Arslan / Özel Optimed Hastanesi: Kamunun işletmelerimizi geçici ele alması sözü biraz da ironi. Önemli olan kaynakların yetersizliği. Tam kamulaştırma mantıklı görünmüyor ama gelirimizi ve giderimizi kamuya bırakalım, personeli onlar yönetsin. Bununla birlikte şu anda primleri ve vergiyi muaf tutsa bile sektör rahatlar. Devletin direkt aldığı emlak, elektrik, tıbbi atık vergisi gibi giderler alınmazsa bile önemli bir teşvik sağlanmış olur.

‘Kısmi müdahale söz konusu olabilir’

Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen/ Bursa Özel Hastaneler Der. Başkanı: Devletin birtakım yardımları oldu ama özel sağlık sektörüne direkt bir yardım olmadı. Desteğe ihtiyacımız var. Geçici kamulaştırma derken kısmi müdahale söz konusu olabilir. Bu dönemde devletin yıllardır uyguladığı SUT fiyatlarında iyileştirme yapılabilir.