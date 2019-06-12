Özel Medicabil Hastanesi yeni hizmet binası açıldı

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Açılışta konuşan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Özel Medicabil Hastanesi’nin, Yalın Hastane anlayışıyla hizmet veren Türkiye’deki tek hastane olduğuna dikkat çekti.

Yeni yatırımla birlikte poliklinik sayısının 26’dan 44’e çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Bilgen, “Açılışını yaptığımız bu binayla hizmet alanımız iki katına çıkıyor, bununla birlikte hem şehir hem de ülke istihdamına katkı sağlıyor, çalışan sayımızı da artıyoruz. Bu amaç için çalışan tüm arkadaşlarımıza, yeni binamızda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Güncel tedavi yöntemlerinin yakalanması ve sunulması, sağlık kuruluşlarının hedefleri içindedir. Bu yeni binamızla birlikte 26 olan poliklinik sayımızı 44’e çıkarıyoruz. Yani oransal olarak baktığımızda yüzde 80’lik bir artış sağlıyoruz” dedi.

Bursa’da 19 özel 21 de kamu hastanesi olduğunu hatırlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Bursa’nın 10 yıl önce 4 bin 500 olan yatak sayısının bugün 7 bin 500’e çıktığını, Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte bu rakamın 8 binin üzerine ulaşacağını söyledi.