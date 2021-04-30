Pandemi ne zaman bitecek? İşte tahminler

2019'un son çeyreğinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm ülkelerde hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak zor bir dönemden geçerken, başlayan aşı çalışmaları insanları umutlandırdı. Gelinen noktada ise neredeyse hiçbir ülkede aşılamada iyi bir noktaya ulaşılmış değil. Covid-19'un mutasyona uğramış türlerinin de ortaya çıkması insanlardaki kaygıyı artırıyor. Bu dönemde en çok yanıt aranan soruların başında ise, "Pandemi ne zaman bitecek?" geliyor.

Pandemi ne zaman bitecek?

Microsoft'un kurucusu Bill Gates pandeminin ne zaman sona ereceğiyle ilgili tahminlerini paylaştı. Gates'e göre pandeminin 2021 yılının sonunda bitmesi mümkün görünmüyor. Gates'in tahminlerine göre hayat 2022 yılının sonunda normale dönecek.

Kluge 2022'nin başını işaret ediyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge de pandeminin sona ereceği yıl olarak 2022 yılını işaret etmişti. 2021 yılının da pandemi yılı olacağını söyleyen Kluge, 2022 yılının başında pandeminin sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

Kluge ayrıca mutasyonların normal olduğunu ancak hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini de ifade etti.