Pandeminin 3. dalgası genç-yaşlı dinlemiyor

Hilal SARI

COVID-19 pandemisi, ülkelerin aşılama hızına veya açıkladıkları teşvik paketlerine bakılmaksızın tüm dünyada ilk dalganın aksine çok daha fazla genç insanı etkilemeye başladı. Pandeminin başında dikkatsizlikleriyle hastalığı aile büyüklerine bulaştırmasından şikayet edilen gençler de kendini hastanede buluyor. Birçok ülkede hastanede yoğun bakımlarda yatan genç nüfusun artışta olduğu belirtiliyor. ABD, Brezilya, Fransa ve Kanada bu ülkelerden bazıları.

Kanada’da sağlık yetkilileri yeni varyantlar nedeniyle üçüncü dalganın genç insanların hastalığı eskisinden çok daha ağır geçirdiğini belirtiyor. Haftasonu toplam vaka sayısı 1 milyonu geçen ülkede Ontario kentinin yoğun bakımlarındaki hastaların neredeyse yarısının 60 yaşın altında olduğu duyuruldu. Toronto’da acilde görevli Dr. Kashif Pirzada “Artık yoğun bakımları 30’lu, 40’lu ve 50’li yaşlardakiler doldurmaya başladı” diyor. Aşılamada yaşlı insanların önceliklendirilmesi ve varyantların ilk dalgaya göre çok daha hızlı yayılması ise işleri daha da zorlaştırıyor ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü tekrar artırıyor.

ABD’de de vakaların tekrar hızlı artışa geçtiği Michigan eyaletinde 20 ila 39 yaş arası kişilerde görülen günlük COVID-19 vaka sayıları rekor düzeye yükseldi. 19 yaş ve altındaki çocuklarda da rekor vaka sayılarının görüldüğü, sadece bir ay öncesine göre bu grupta görülen vaka sayısının üçe katlandığı belirtiliyor. Epidemiyologlar okullardaki spor faliyetlerinin bulaşmanın ana kaynağı olduğunu belirtiyor.

Brezilya’da yoğunbakımdaki gençlerin oranı yüzde 52,2’ye ulaşırken, Fransa da geçtiğimiz haftalarda 50 yaş altı vakaların yoğun bakımdaki oranının yüzde 50’ye yaklaştığını duyurmuştu.

J&J aşısı da pıhtı nedeniyle durdurulabilir

AstraZeneca’da yaşanan pıhtı sorunlarının Johnson & Johnson aşısında da olabileceği düşünülüyor. ABD İlaç ve Gıda Otoritesi FDA tek dozluk Johnson & Johnson (J&J) COVID-19 aşısının kan pıhtılaşması vakalarının incelenmesi süresince askıya alınmasını tavsiye etti. FDA'den yapılan açıklamada ABD'de Johnson & Johnson aşısı olan 18 ila 48 yaşları arasında altı kişide nadir görülen kan pıhtılaşma sorunu meydana geldiği ve bunun aşıyla bağlantısının araştırıldığı belirtildi. FDA verilerine göre 12 Nisan itibariyle ABD'de 6,8 milyon kişi Johnson & Johnson aşısı oldu. Ayrıca aşı tedarikinde sorunlar yaşayan AB ülkelerinin ortak bir aşı politikası izlemeyi değerlendirdiği belirtilirken, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısına onay veren 60. ülke dünyanın aşı fabrikası olarak da bilinen Hindistan oldu.