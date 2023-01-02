Perrigo Türkiye'den yeni iş birliği

Perrigo Türkiye, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek ve yaşamın her alanında onların yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Perrigo Türkiye bu iş birliği kapsamında kendi kaynakları ve emekleriyle kendi girişimlerini kuran 70 kadının hayatına dokunuyor, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlıyor. Bu yolla toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğine yönelik adımlar atarak, ülkemizdeki kadınların güçlenmesine destek oluyor.

Milyonlarca kadına ilham olacak girişimci kadınların gücü olmak ve yanlarında olabilmek büyük bir önem taşıyor. Desteklerin sonunda ortaya çıkan somut örnekler de gurur kaynağı oluyor.

"KEDV ile iş birliği gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz"

Perrigo Türkiye’nin KEDV ile yapmış olduğu iş birliği sayesinde kadın kooperatifleri artık çok daha güçlü: Balçova Kadın Kooperatifi işletmelerine aldıkları teknolojik ekipmanlar ile artık daha fazla müşteriye hizmet verebiliyor ve daha fazla üretim sağlayabiliyor. KAÇEM Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi aldıkları destek ile artık online alanda kendi reklamlarını yaparak daha fazla kitleye ulaşabiliyor. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi ise fon desteğiyle üretimlerinin en temel ihtiyaçları olan ekipmanları alarak daha fazla ürünü stoklayabiliyor ve bu sayede üretim kapasitelerini arttırarak daha fazla müşteriye ürünlerini ulaştırabiliyor.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile çok değerli bir iş birliğine imza attıklarını ifade eden Perrigo Türkiye Genel Müdürü Özge Yavuz Öztürk, “Gayret ve özveri ile attığımız her adımda kadınların gücünden ilham alıyoruz. Kadınlara sadece iş hayatında değil hayatın her alanında destek olabilmek amacıyla, KEDV ile iş birliği gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde kadınların üretime katılmalarına ve ekonomik olarak güçlenmelerine destek olmak bizim için çok kıymetli” dedi.