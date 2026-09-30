“Pestisit yok” diye reklam yaptı, tespit edilince milyonluk ceza yedi

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Sebze ve meyvede tarladan sofraya uzanan süreçte gıda güvenliğine yönelik denetimler sürerken, Antalya’da yapılan kontroller dikkat çeken bir sonucu ortaya çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından marketlerdeki sebze ve meyvelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir zincir marketten alınan ürünlerde pestisit kalıntısı bulundu. Ancak yapılan analizlerde tespit edilen kalıntıların mevzuatta belirlenen limitlerin altında olduğu açıklandı.

56 farklı ürün grubundan numune alındı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu zincir marketten farklı ürün gruplarından 56 adet taze meyve ve sebze numunesi alındı.

Bu numuneler arasında 7 domates ve 8 biber olmak üzere toplam 15 numunede pestisit aktif maddeleri tespit edildi.

Pestisit çıktı ancak limitlerin altında kaldı

Domates ve biber numunelerinde belirlenen pestisit aktif madde kalıntılarının, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde belirtilen sınırların altında kaldığı bildirildi.

Bu nedenle analiz sonuçlarının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevcut mevzuatına uygun olduğu ifade edildi.

Ancak Reklam Kurulu'nun incelemesinin konusu, ürünlerdeki pestisit miktarının mevzuata uygun olup olmamasından farklıydı.

Reklam Kurulu “Pestisit tespit edilmedi” ifadesini inceledi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ülke çapında faaliyet gösteren zincir marketin reklamlarında elde edilen bulgulara rağmen “Pestisit tespit edilmedi” ifadelerine yer verdiğini belirledi.

Kurul, bu reklamlarla söz konusu ürünlerde hiçbir pestisit aktif madde bulunmadığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını değerlendirdi.

Reklam Kurulu, bu durumun söz konusu tanıtımları tüketicileri yanıltıcı nitelikte hale getirdiğini ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık oluşturduğunu belirtti.

Zincir markete 1 milyon 83 bin TL ceza

İnceleme sonucunda Reklam Kurulu, söz konusu zincir markete Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a muhalefetten 1 milyon 83 bin TL idari para cezası uyguladı.