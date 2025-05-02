Peynir ekmek gibi yiyoruz! Çok tüketenlerde erken ölüm riski artabilir

ABD ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkede yapılan bir araştırmayla aşırı işlenmiş gıdaları çok tüketen kişilerin erken ölüm riskinin daha yüksek olabileceği ortaya koyuldu.

'American Journal of Preventive Medicine’ dergisinde yayınlanan çalışmada yer alan araştırmacılar, aşırı işlenmiş gıda tüketimi ile ölüm oranı arasındaki etki için önceki araştırmaları inceledi.

Gazlı içecekler, dondurma ve mısır gevrekleri ile işlenmiş etler ve bisküviler gibi sık sık tüketilen aşırı işlenmiş gıdaların yapımlarında görünümlerini, tat ya da dokularını daha çekici kılmak için kimyasal, renklendirici ve tatlandırıcı gibi maddeler kullanılıyor.

Çalışmada insanların beslenme alışkanlıklarına ilişkin anketler ile sekiz ülkenin (Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Meksika, İngiltere ve ABD) ölümlere ilişkin verileri irdelendi.

Araştırmaya göre; İngiltere ve ABD'de kalori alımının yarısından fazlası aşırı işlenmiş gıdalardan geliyor. Bu ülkelerde, yüzde 14 oranındaki erken ölümlerin, bu etkiyle bağlantılı olabileceğine inanılıyor.

İşlenmiş gıda tüketiminin çok daha düşük olduğu Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerdeyse, bu gıdaların erken ölümlerin yaklaşık yüzde 4'ü ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

'Temkinli yaklaşmakta fayda var'

BBC Türkçe’nin aktardığı çalışmadaki veriler, aşırı işlenmiş gıdaların insanların sağlığı üzerindeki etkisinin modellenmesine dayanıyor.

Uygulamalı istatistik alanında çalışmış emekli bir profesör olan Kevin McConway, çalışmanın çok sayıda matematiksel varsayımda bulunduğunu ve bu nedenle sonuçlar konusunda temkinli olduğunu söylüyor.

McConway, aşırı işlenmiş gıdaların hangi yönünün sağlığı etkilediği konusunun "hâlâ net olmadığını" savunuyor ve "Bu tür bir çalışmada neyin neye sebep olduğundan tam olarak emin olamazsınız" diyor.