Plaj masajlarına sıkı denetim! Ucuz diye yaptırmayın

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İspanya'da yaz tatilini plajlarda geçiren turistleri yakından ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçirildi. Mallorca'nın başkenti Palma'da yerel polis ekipleri, plajlarda lisanssız şekilde masaj hizmeti sunan kişilere karşı operasyon başlattı. Yetkililer, düşük fiyatlı masajların cazip görünse de hijyen, sağlık ve güvenlik açısından ciddi tehlikeler barındırdığına dikkat çekti.

Plajlarda izinsiz masaj yapanlara operasyon

Palma Belediyesi'ne bağlı yerel polis ekipleri, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Playa de Palma, Can Pere Antoni ve Cala Major plajlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında izinsiz masaj hizmeti sunduğu belirlenen 30 kişi hakkında işlem yapıldı. Masajlarda kullanılan yağlar, kremler ve havlulara da el konuldu.

Cezalar 1500 Euro'ya kadar çıkıyor

Palma'nın "Sivil Birlikte Yaşam Yönetmeliği" kapsamında plajlarda izinsiz masaj hizmeti vermek ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle kuralları ihlal eden kişiler 750 ila 1.500 euro arasında para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Polis ekipleri denetimlerin yaz boyunca aralıksız süreceğini açıkladı.

Yetkililere göre sorun yalnızca ruhsatsız çalışılması değil. Polis, plajlarda masaj yapan birçok kişinin herhangi bir resmi kayıt sistemine dahil olmadığını, hijyen denetiminden geçmediğini ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadığını belirtiyor.

Bu durum ise cilt enfeksiyonları, alerjik reaksiyonlar ve yanlış masaj tekniklerinden kaynaklanan fiziksel yaralanma riskini artırıyor. Yetkililer, 20 dakikalık bir masajın tatil bittikten sonra bile sürebilecek sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Turistlerin sık yaptığı hata

Plajlarda dolaşarak masaj teklif eden kişiler uzun yıllardır İspanya sahillerinin alışıldık görüntülerinden biri haline geldi.

Birçok turist bu hizmetlerin resmi ve denetlenen bir faaliyet olduğunu düşünse de polis bunun çoğu zaman doğru olmadığını ifade ediyor. Lisanslı işletmelerde çalışan masörlerin aksine plajdaki kişilerin aynı sağlık ve mesleki standartlara tabi olmadığı belirtiliyor.

Bir sorun yaşanırsa muhatap bulmak zor

Yetkililer, lisanslı işletmelerde yapılan masajlarda sabit bir iş yeri, sigorta güvencesi ve sorumlu bir işletme bulunduğunu hatırlatıyor.

Ancak plajlarda kayıt dışı sunulan hizmetlerde çoğu zaman fiş ya da makbuz verilmiyor. Olası bir sağlık sorunu veya alerjik reaksiyon yaşanması halinde hizmeti sunan kişiye ulaşmak ya da hukuki hak aramak da oldukça güçleşiyor.

Amaç kayıt dışı hizmetleri önlemek

Polis, yürütülen denetimlerin yalnızca turistleri korumayı değil, yasal şekilde faaliyet gösteren masaj salonları ve wellness merkezlerini de haksız rekabete karşı korumayı amaçladığını belirtti.

Yetkililer, yaz sezonu boyunca plajlarda kontrollerin devam edeceğini açıklarken, turistlere de "Size masaj yapan kişinin kim olduğunu gerçekten biliyor musunuz?" sorusunu kendilerine sormaları tavsiyesinde bulundu.